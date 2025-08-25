Un weekend di grande golf in Valle d'Aosta: trionfi e solidarietà sui green dei circoli

Un'altra settimana all'insegna del golf si è conclusa, portando con sé emozioni, sfide e risultati di spicco. Dal ricordo di Caterina alla solidarietà per l'AISM, i campi del circolo del Golf Club Aosta Brissogne hanno visto protagonisti tanti appassionati.

Martedì 19 agosto: Nel ricordo di Caterina

La settimana è iniziata con la gara “Nel ricordo di Caterina”, giocata con la formula 18 buche Louisiana a coppia. Fabio Fedi e Marco Levi hanno conquistato il primo posto netto con 44 punti, seguiti da Luigi Antonio Zucca e Daniela Angelina Isaia (43 punti) e da Cesare Gallo e Annalisa Lorenzini (41 punti). La coppia mista è stata vinta da Andrea Bonatti e Nicole Follioley con 40 punti, mentre Federica Ascoli e Sofia Negri si sono aggiudicate il premio Lady con 37 punti.

Venerdì 22 agosto: Pro Am Golf Gressoney Monterosa

Un'altra giornata di successi è stata il Pro Am Golf Gressoney Monterosa, una 18 buche Louisiana a 5. Il primo premio lordo è stato conquistato dalla squadra composta da Zeke Martinez, Filippo Maquignaz, Luca Bertino, Marcello Turotti e Marco Gabri con 51 punti. Il primo netto è andato a Guido Arata, Gianlorenzo Polese, Bernardino Paggi, Franco Burlone e Giovanni Caprioglio (55 punti). Il secondo netto è stato vinto dal team di Giacomo Dovetta, Franco Roa’, Andrea Dardanello, Marco Viada e Stefano Greco (52 punti), seguiti a parità di punti da Edoardo Salvaneschi, Marco Levi, Federico Pennone, Roberto Cereda e Pietro Turrinelli.

Sabato 23 agosto: DAB Golf Trophy 2025

Il DAB Golf Trophy 2025, una gara 18 buche stableford, ha visto diversi atleti eccellere. Francesco Bellazzi ha trionfato nel primo lordo con 36 punti. Nelle categorie a punteggio netto, Federico Pennone ha vinto la prima con 39 punti, mentre Attilio Traverso si è piazzato secondo con 38 punti. Nella seconda categoria, Graziella Ferrari ha conquistato il primo netto (36 punti), seguita da Marco Campagnoli con lo stesso punteggio. Nella terza categoria, Serugeri Stefano ha dominato con 48 punti, con Giovanni Alberto Tallia a 45 punti. Infine, i premi speciali sono andati a Marco Levi (senior, 38 punti) e a Sandra Rolando (lady, 37 punti).

Domenica 24 agosto: Vittoria Assicurazioni e Coppa AISM

La settimana si è conclusa con due importanti appuntamenti. Nel nostro circolo, la gara Vittoria Assicurazioni ha visto Alessandro Subet aggiudicarsi il primo lordo con 35 punti. Nella prima categoria netta, Andrea Bonatti ha trionfato con 38 punti, seguito da Federico Sinicato e Marco Benadì (entrambi a 36 punti). La seconda categoria è stata vinta da Pierfranco Cena (40 punti), con Anna Puccio e Annalisa Lorenzini (entrambe a 37 punti) a seguire. Marinella Bellinvia si è aggiudicata il premio Lady con 34 punti, mentre Domenico Scopacasa ha vinto il premio senior con 33 punti.

Contemporaneamente, il Golf Club Aosta Brissogne ha ospitato la Coppa AISM, un evento benefico per la lotta contro la sclerosi multipla. Il primo lordo è andato a Roberto Rossi con 30 punti. Nelle categorie nette, Domenico Pellicone (35 punti) e James Paul Woodall (32 punti) si sono distinti nella prima. Dario Comè ha vinto la seconda categoria con 41 punti, seguito da Elsa Blanc (39 punti). Infine, nella terza categoria, Michael Arnold ha dominato con 49 punti, seguito da Sergio Vincenzetti con 39. I premi speciali sono stati vinti da Paola Stevanon (lady, 39 punti) ed Edi Avoyer (senior, 36 punti).