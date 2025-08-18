Il grande successo delle gare di golf in Valle d'Aosta nella settimana di Ferragosto

La settimana di Ferragosto ha regalato agli appassionati di golf in Valle d'Aosta un calendario fitto di appuntamenti, con gare emozionanti che hanno animato sia il campo del Golf Gressoney che i circoli Golf Aosta Brissogne e Golf Aosta Arsanières.

I protagonisti del Gressoney Golf Club

Diverse gare si sono svolte sul green di Gressoney, mettendo alla prova giocatori di ogni livello.

Birra Kuhbacher International Pairs 2025 Martedì 12 agosto, la formula Louisiana a coppie ha visto la vittoria nel primo lordo di Andrea Bonatti e Leonardo Mattai del Moro, che hanno totalizzato 38 punti. Il primo netto è andato a Cristiano Carraroli e Federico Pennone, seguiti da Marco Levi e Nicole Follioley, entrambi con 42 punti. Il premio per la prima coppia mista è stato assegnato ad Andrea Scarienzi e Marinella Terragni, con 40 punti.

Il rattone di legno Giovedì 14 agosto, nella gara Louisiana a 4, il primo lordo è stato conquistato da Filippo Bodo, Andrea Bodo, Massimo Coda e Patricia Ribeiro Matos con 21 punti. Il primo netto è stato appannaggio di Giancarlo Torielli, Francesca Masnata, Federica Ascoli e Sofia Negri con 27 punti, seguiti da Franco Turri, Simone Scotti, Mario Bianchi e Angelo Ballero, anch'essi con 27 punti.

Fido’s Cup Sabato 16 agosto, la Fido's Cup ha premiato Giancarlo e Gianluca Bettinelli con il primo lordo (39 punti). Nel netto, Giorgio Botta e Fabio Fedi si sono aggiudicati il primo posto con 43 punti, seguiti da Giorgio Beroldi e Antonella Capra con 40. Fabiola Bracci e Antonella Canessa hanno conquistato il terzo netto, anch'esse con 40 punti. La prima coppia mista è stata vinta da Carlo Mascioni e Simona Giovanna Rizzo (38 punti), mentre il premio Fido's Friends è andato a Tiziano Capello e Maria Grazia Montrasio (38 punti).

III° Trofeo Walser Schpisie by Macelleria Squindo Domenica 17 agosto, Federico Sinicato ha trionfato nel primo lordo con 26 punti. Nella prima categoria netto, Umberto Biagi ha chiuso al primo posto con 34 punti, seguito da Andrea Gatti con 31. Nella seconda categoria, Annalisa Lorenzini ha vinto con 38 punti, superando Corrado Laviosa con 35. I premi speciali sono stati vinti da Pierfranco Cena (premio Senior con 33 punti) e Patrizia Prunotto (premio Lady con 33 punti).

Le finali del circuito Aosta Brissogne-Arsanières

Domenica 17 agosto, l'attesa finale del circuito "9 BUCHE AL TRAMONTO TRA I MONTI", nato dalla collaborazione tra il Golf Aosta Brissogne e il Golf Aosta Arsanières, ha offerto un'ultima grande sfida. La gara, disputata con formula individuale Stableford in tre categorie, ha decretato i seguenti vincitori:

1° Lordo: Vilbrant Roberto (28 punti)

Prima Categoria

1° Netto: Avoyer Xavier (31 punti)

2° Netto: Meggiolaro Simone (25 punti)

Seconda Categoria

1° Netto: Palenni Marino (33 punti)

2° Netto: Ducly Leandro (32 punti)

Terza Categoria

1° Netto: Gorraz Federico (44 punti)

2° Netto: Rey Marisa (42 punti)

1° Lady: Zambon Claudia (36 punti)