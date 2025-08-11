Una settimana all'insegna del golf in Valle d'Aosta: tutti i risultati

Il circolo Golf Aosta Arsanières è stato protagonista di una ricca settimana di appuntamenti agonistici, culminata con la quarta gara del Grand St Bernard Golf Challenge. A questo evento, che si è svolto domenica 10 agosto, il comune di Allein ha avuto un ruolo da protagonista.

Grand St Bernard Golf Challenge

Ecco i risultati della quarta tappa del Grand St Bernard Golf Challenge:

1° Categoria:

1° Lordo: Alberto Borre (33 punti)

1° Netto: Simone Meggiolaro (35 punti)

2° Netto: Manuel Barrel (29 punti)

2° Categoria:

1° Netto: Giancarlo Grange (43 punti)

2° Netto: René Savoye (34 punti)

3° Categoria:

1° Netto: Flavio Vertui (38 punti)

2° Netto: Marisa Rey (31 punti)

Gli altri appuntamenti della settimana

La settimana di gare è iniziata martedì 5 agosto con il VI° Trofeo Giuseppe Manganone (Louisiana a coppie):

1° Lordo: Sandro Laval e Rosella Grange (35 punti)

1° Netto: Annalisa Lorenzini e Patricia Ribeiro Matos (42 punti)

1° Copia Mista: Gaetano Thorel e Sabrina Flaiani (40 punti)

1° Copia Lady: Francesca Rey e Norma Cuneaz (40 punti)

Sabato 9 agosto è stato il turno del Club House by Jean Carbonelli:

1° Lordo: Filippo Bodo (30 punti)

1° Categoria Netto:

1° Fabio Fedi (26 punti)

2° Andrea Bonatti (25 punti)

3° Gianluca Bettinelli (23 punti)

2° Categoria Netto:

1° Danilo Girivetto (38 punti)

2° Pierfranco Cena (38 punti)

3° Maria Grazia Montrasio (30 punti)

3° Categoria Netto:

1° Graziella Ferrari (38 punti)

2° Lorenzo Bonatti (36 punti)

3° Patricia Ribeiro Matos (37 punti)

Premio Ladies: Anna Puccio (34 punti)

Premio Senior: Marco Levi (34 punti)

Sempre domenica 10 agosto, ma al Golf Club Aosta Brissogne, si è disputata la Coppa BCC (Louisiana a coppie), che ha visto trionfare:

1° Lordo: Ratibondi e Jammaron

1° Netto: Comè e Nieroz

2° Netto: Fiabane e Fiabane

3° Netto: Barone e Brun

1° Copia Mista: Chattilard e Grange

Infine, sempre domenica 10 agosto, si è tenuto il Trofeo Gant by Monique, Interclub con Cavaglià:

1° Lordo: Domenico Pellicone (28 punti)

1° Netto: Fabio Fedi (35 punti)

2° Netto: Andrea Gatti (33 punti)

2° Categoria Netto:

1° Patrizia Prunotto (38 punti)

2° Cristina Sacco (37 punti)

Premio Lady: Anna Puccio (37 punti)

Premio Senior: Marinella Terragni (37 punti)