Sempre uno spettacolo il Camoscio d’Oro di Courmayeur

Il violento nubifragio di domenica sera, con le conseguenti colate di massi e detriti sulla strada della Val Ferret, aveva messo in allarme i protagonisti dello storico appuntamento estivo del Camoscio d’Oro – Trofeo Marone Cinzano. Niente giro di prova del campo, ma martedì le nove buche del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses hanno regolarmente ospitato la competizione golfistica più attesa dell’estate: la 56ª edizione del Camoscio d’Oro.





Una gara di grande prestigio, come sempre onorata dalla presenza del Conte Francesco Marone Cinzano. Al termine dei quattro giri del campo, disputati in due giornate, la classifica del lordo registrava un pareggio a quota 145 colpi tra tre giocatori: il 18enne di Excenex Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), autore di un ottimo 71 iniziale (+1 rispetto al par del campo) e di un secondo giro chiuso in 74; Davide Vitale, 15 anni, in forza al Golf Bergamo Albenza; e il 14enne Edoardo Mercuri del Golf Bogogno.





A decidere il vincitore è stato uno spareggio a tre: alla seconda buca si è imposto Edoardo Mercuri, che ha così conquistato il titolo. Al secondo posto si è classificato Davide Vitale, grazie a un miglior punteggio complessivo sulle 36 buche, mentre Giachino ha chiuso terzo.





La top ten ha visto protagonisti solo giovani e giovanissimi under 18, segno della crescita di nuovi talenti nel panorama golfistico italiano. Tra loro, anche tre valdostani: oltre al podio di Giachino, ottimo sesto posto per Julian Faccini (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 149 colpi (73-76), e decimo Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne) con 152 (75-77).





In evidenza anche il miglior senior della competizione: Ivo Letey (Golf Club Aosta Brissogne), undicesimo assoluto con un solido 152 (75-77).





Nutrita come sempre la presenza valdostana. Tra i giovani, 14° posto per Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 153 colpi (79-74), e 24° per Federico Muzi Falconi (Golf Club Aosta Brissogne) con 157 (77-80).





Tra i senior, oltre a Letey si sono distinti: Andrea Nicola (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) 19° con 156 colpi (81-75), Alessio Pressendo (Golf club Aosta Arsanieres) 23° con 157 colpi (81-76), Alessandro Nitri ((Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) 32° con 160 colpi (81-79), René Rosset (Golf club Valle d’Aosta) 34° con 160 colpi (78-82), Virgilio Coluzzi (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) 38° con 163 colpi (80-83), Loris Farinet (Golf club Aosta Arsanieres) 40° con 163 colpi (79-84), Luca Pressendo (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) 41° con 163 colpi (79-84), Paolo Bringhen (Golf club Valle d’Aosta) 52° con 173 colpi

(88-85).





Il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses tornerà presto di nuovo protagonista di una sfida riservata ai giovani, martedì 29 luglio con la tappa del circuito Teodoro Soldati.