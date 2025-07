L'Aosta Nuoto brilla a Torino

Si è concluso con applausi e grande entusiasmo il Campionato Regionale Esordienti A, andato in scena dal 4 al 6 luglio presso il Palanuoto di Torino. A tenere alta la bandiera della Valle d’Aosta ci hanno pensato, con determinazione e talento, i giovani dell’Aosta Nuoto ASD, guidati dal tecnico Mattia Castiglioni.

Una squadra affiatata, composta da tredici atleti tra ragazze e ragazzi, che hanno affrontato la competizione con spirito combattivo e voglia di migliorarsi. Le prestazioni raccolte in vasca raccontano di un percorso fatto di sacrifici, allenamenti e una passione condivisa che ha portato i suoi frutti.

Tra i risultati più rilevanti spiccano le prove di Valeria Gutu (nella foto), capace di centrare un doppio quinto posto: nei 100 rana (1'26"28) e nei 200 rana (3'08"67), confermandosi tra le migliori interpreti regionali della specialità.

Annamaria Fazari ha brillato nella resistenza: per lei 10ª negli 800 stile libero (11'25"26) e 11ª nei 200 stile libero (2'30"66), mostrando grande carattere e costanza.

Buona anche la prova di Chloé Gerbaz, 11ª nei 50 stile libero con un tempo di 31"52, e di Thomas Arghittu, 11° nei 1500 stile libero (21'14"48), distanza che premia il lavoro aerobico e la tenacia.

Nella staffetta 4x100 mista femminile, il quartetto formato da Fazari, Gutu, Gerbaz e Francesca Chira ha ottenuto un dignitoso 10° posto con il tempo di 5'37"66, dimostrando compattezza e spirito di squadra.

Oltre ai risultati individuali, a colpire è stato il clima positivo che ha accompagnato l’intera trasferta torinese: il gruppo, composto anche da Chloé D'Herin, Marta Giannelli, Sofia Lytvynenko, Solidea Roggero, Davide Carere, Jacopo Daddi, Gerardo Fazari ed Elia Nachtmann, ha mostrato coesione e determinazione, segno evidente di un vivaio in salute.

«Un finale di stagione ricco di soddisfazioni, a conferma del buon lavoro svolto durante l’anno da atleti, tecnici e famiglie», si legge nel bilancio della società. Alcuni degli Esordienti A sono pronti a salire di categoria: il passaggio tra i Ragazzi sarà una nuova sfida, ma le basi per continuare a crescere ci sono tutte.

A tirare le somme è Paolo Fazari, Presidente di Aosta Nuoto ASD:

«Ringrazio di cuore tutti gli atleti per l’impegno costante e il tecnico Mattia Castiglioni per la passione e la professionalità con cui ha guidato questo gruppo per tutta la stagione».

Un finale che sa di futuro: perché dietro ogni tempo cronometrato c’è una storia che comincia in vasca e continua nei sogni dei giovani valdostani che, a suon di bracciate, tengono alto il nome della Petite Patrie.