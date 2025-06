Atletica: Cds assoluto su pista finale "a" Argento – Foligno

A Foligno, nella finale Argento presenti ben quattro valdostani. Nel lancio del martello 4kg, Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Aosta) in prestito alla squadra piemontese Sisport, si piazza all’ottavo posto con 43,34m.

Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas), anche lui in prestito giornaliero all’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta, chiude i 3000 siepi H91 con il tempo di 9’12”26 e quarto posto.

Per l’Atletica Firenze Marathon in gara Corinne Challancin (1999, Atletica Firenze Marathon) nel salto triplo con il miglior salto a 12,20m e 4° posto. Per la compagna di squadra, Florencia Mazzarello (2000, Atletica Firenze Marathon) nel lancio del disco (1kg) 8° posto con 35,21m.

Ottime prestazioni per tutte le società dove erano presenti i valdostani: al femminile l’Atletica Firenze Marathon vince la finale argento e la Sisport si classifica al 3° posto.

Al maschile, all’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta si classifica al 4° posto.