Atletica: Grand Prix FTAL - Bellinzona

Sabato 28 giugno si è tenuto a Bellinzona il Grand Prix FTAL (WRC). A partecipare alcuni atleti valdostani del gruppo dell’Atletica Pont Donnas e del GP Parco Alpi Apuane.

Vittoria nei 1500m per Loic Proment (2004, GP Parco Alpi Apuane) che ha corso al proprio primato personale in 3’53"39 riuscendo a fare anche il minimo per i campionati Promesse fissato a 3’53"50. A seguirlo in 3ª posizione Jean Pierre Vallet (2002, GP Parco Alpi Apuane) anche lui al personale in 3’54"30 migliorandosi di 6 secondi. Lorenzo Brunier (1996, GP Parco Alpi Apuane) è 4º in 3’54"73. 9º posto per Daniele Tarhia (2001, GP Parco Alpi Apuane) in 4’13"83. 14º posto per Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) in 4’42"17.

Nel salto triplo 2º posto per Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) ottenuto saltando a 13,51m seguito dal compagno di squadra Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 11,66m. Nella gara femminile 2º posto per Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) con la misura di 10,98m.

Sui 100m 27º posto per Andrè Borrettaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 12"28.

Classifica