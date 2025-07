Atletica: Memorial Germanetto 2025 - Susa

Vittoria nella gara a staffetta assoluta, percorso da 1.3km, da ripetere più volte possibile in 40’, per la squadra dell’APD Pont-Saint-Martin composta da Marco Magistro e Simone Girodo che hanno corso 11700m (9 giri). Nella stessa gara sono arrivati sempre per l’APD Pont-Saint-Martin il 10o posto di Alessandro Nicco e Patrick Ugonino con 10400m (8 giri) e il 12o posto della squadra Joseph Philippot - Giacomo Suquet anche loro con 8 giri all’attivo (10400m).

Nella gara a staffetta ragazzi, percorso da 900m, da ripetere più volte possibile in 20’, la squadra dell’APD Pont-Saint-Martin composta da Ian Ruffino e Paolo Bosonin si è classificata al 12o posto con 4500m percorsi (5 giri).

Nella categoria esordienti vittoria per Ethan Ruffino (2016, APD Pont-Saint-Martin) nella catego- ria EM8 sulla gara di 600m che ha corso in 1’40".

Classifica