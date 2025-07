Atletica: Meeting Arcobaleno - Celle Ligure

Il celebre Meeting Arcobaleno torna con la sua 36a edizione sempre sulla pista di Celle Ligure. La gara internazionale si è svolta martedì 8 luglio.

Risultati Assoluti

Sui 100m donne Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) è 20a con il tempo di 13"54, mentre la compagna di squadra Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) è 22a in 13"59. Nella gara maschile Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato al 19o posto in 11"45. Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 45o in 12"32, mentre Enea Perfetti è 49o in 12"46.

Sui 400m Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) ha corso in 54"53, mentre Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) in 55"99.

Sui 400Hs Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) è 9a in 1’05"04.

Negli 800m maschili Mattia Rodà Savoini (1995, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato 29o in 2’02"79, poco distante al 32o posto si è posizionato Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) in 2’03"78. Nella prova femminile Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) è 27a in 2’45"62.

Risultati delle Categoria U16

Sui 80m cadetti Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) è 14o in 10"59. Al femminile Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas) è 25a in 11"86, mentre la campagna di squadra Mar- got Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) è 36a in 12"92.

Sui 600m cadette Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) si è prese il 12o posto in 1’49"96. Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) è 15a in 1’53"11. Eva Zoppo Ronzero (2011, atl. Pont Donnas) è 17a in 1’54"21.

Nella gara di salto in alto Eva Zoppo Ronzero (2011, atl. Pont Donnas) ha concluso la gara al 5o posto con la misura di 1,35m.

Nella gara di salto in lungo Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) è 19a con la misura di 3,70m. Al maschile Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) è 15o con 4,64m.

Nella gara di getto del peso (3Kg) Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas) è 4a con la misura di 6,39m.

