Atletica: Campionati Regionali Assoluti - Chieri

A Chieri nel weekend di sabato e domenica 13 e 14 luglio si sono tenuti i Campionati Regionali Assoluti Individuali Valdostani/Piemontesi in cui sono stati assegnati i titolo di campione regionale per la stagione 2025.

Sui 100m uomini il titolo è andato a Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) correndo in 11"60, 2o posto per Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) in 11"88 e 3o posto per Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) in 12"41. Al femminile a vincere è Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta) in 12"65, 2o posto per Chaira Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) in 13"78 e bronzo per Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 13"99.

A vincere il titolo femminile sui 200m è stata Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) in 27"50. Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) è 2a in 27"83 e Emilie Cretaz (2009, Atl. Cogne Aosta) in 28"36. Al maschile è Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) a vincere il titolo con il tempo di 23"37.

Sui 400m il titolo al maschile è andato ad Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che continua ad abbassare il proprio tempo sulla distanza portandolo a 52"05. Medaglia d’argento per Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) in 52"35 e bronzo ad Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) in 52"86. Al femminile vittoria per Elisabetta Munari (2004, Atl. Sandro Calvesi) correndo in 58"36, 2o posto per Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che è andata a registrare il nuovo primato personale in 58"91. Medaglia di Bronzo per Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) in 1’10"12.

Sui 400Hs maschili vittoria per Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) in 58"86, 2o posto per Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) in 1’00"79, bronzo per Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) in 1’03"97. Al femminile il titolo è andato a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che ha concluso la gara in 1’03"58.

Sugli 800m la vittoria è andata ad Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) in 2’05"07.

Sui 1500 è Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) a prendersi il titolo maschile in 4’14"97. Al femminile a vincerlo è stata Ludovica Bellini (2009, Atl. Cogne Aosta) in 6’07"55.

Nel salto in lungo la vittoria va ad Elia Franciscono (2002, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 5,95m, mentre l’argento è di Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Marti) con un salto a 5,19m. Al femminile il podio ha visto il primo posto di Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 4,28m e il 2o posto di Ndeye Maty Thiam (2008, Atl. Conge Aosta) con la misura di 3,42m.

Nel salto triplo vittoria per Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 9,94m.

Nel salto in alto donne il titolo se lo è aggiudicato Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) con la misura di 1,50m.

Il titolo femminile del lancio del martello (4Kg) è andato a Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Ao- sta) con la misura di 41,35m, 2o posto per Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) con 33,92m.

Nel lancio del peso donne (4Kg) il titolo è andato a Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 6,92m, 2o posto per Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) con 6,82m.

Nel lancio del giavellotto vittoria per Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) che ha lanciato l’attrezzo da 800g a 34,87m.

Titolo del lancio del disco (1Kg) a Saba Letizia (2009, Atl. Cogne Aosta) che lancia a 20,91m. Classifica