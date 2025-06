Atletica: Campionati italiani Allievi - Rieti

Sabato 28 e Domenica 29 a Rieti si sono svolti i Campionati Italiani dedicati alla categoria Allievi e Allieve. Tra i partecipanti 7 valdostani impegnati nelle gare di martello, 400m, 800m, 110Hs e 400Hs. Matilde Abelli (2008, Atletica Cogne Aosta) è grande protagonista ai Campionati Italiani Allievi, dove ha conquista la medaglia di bronzo nei 400m con il nuovo primato personale di 55"47, a 7 centesimi dal record regionale. La portacolori della Cogne si era già messa in evidenza nella giornata di sabato durante le batterie correndo in 55"74, facendo segnare il suo nuovo personale e qualificandosi per la finale di domenica con il secondo miglior tempo. Nella finale di domenica ha corso nuovamente al primato personale, 55"47, tempo che l’ha vita prendersi la medaglia di bronzo dietro a Kalidjatou Bance (2009, Atl. Vicentina) argento in 54"81 e alla neo campionessa italiana Laura Frattaroli (2008, AS Tespiense Quartu) in 54"39.

Un’altra ottima posizione è arrivata Domenica per Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che è riuscita a prendersi la 4° posizione nella finale. Nelle qualifiche aveva dominato la sua batteria vincendo in 1’03"10. Nella finale di domenica, correndo della corsia 2, è riuscita a correre in 1’01"21 distruggendo il suo primato personale di 1’02"59. Giovanetto, in finale era uscita dall’ultima curva in 3° mantenendola fino agli ultimi 20m di gara, concludendo comunque con uno splendido 4° posto.

Yasmine Luciano (2008, Atletica Cogne Aosta) ha gareggiato nel lancio martello con l’attrezzo da 3Kg ottenendo l’11° posizione assoluta con il suo nuovo primato personale di 46,24m. La misura è arrivata al terzo lancio preceduto da un nullo al primo tentativo e da un 42,73m nella seconda prova. La misura migliora il suo precedente record personale di più di 1,5m.

Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) conclude i 110Hs H91 con il 19° posto assoluto. In gara l’allievo dell’atletica Sandro Calvesi ha corso migliorando il suo primato personale di tre decimi portandolo a 14"81 permettendogli di prendere la 3° nella batteria.

Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) è stata impegnata nelle batterie dei 400Hs nella giornata di sabato. Molinari ha corso in 1’08"96 prendendosi l’8° posizione in batteria e la 43° nella classifica finale.

Sui 400Hs al maschile Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) ha corso nelle batterie di sabato in 58"64 concludendo la gara con la 5° posizione in batteria e la 40° nella classifica finale di campionato.

Hermes Plano (GP Parco Alpi Apuane) ha corso nella terza batteria degli 800m finendo la gara in 1’59"44 classificandosi in 38° posizione.

Dichiarazioni

Abelli contenta della sua prestazione commenta: "In batteria sono finita con la più forte sui 400m che mi ha tirato la gara e così sono riuscita già a fare il mio personale. Questo mi ha motivato molto per la finale del giorno dopo. Oggi puntavo al podio e sono riuscita a prendermi la terza posizione. Sono molto felice del mio risultato perché durante la stagione non mi sembrava di aver avuto tanti risultati tranne per qualche gara. Era quello che mi serviva e ora sono motivata a cercare di migliorarmi ancora in questa seconda parte della stagione."

Entusiasta del suo risultato Giovanetto commenta: "Sono contentissima perché mi sono sentita bene. Cristina mi ha detto di partire subito forte che tanto non c'era nulla da perdere e così è stato: sono partita forte, poi alla fine eravamo tutte lì, ma non me ne sono accorta e ho dato tutto quello che avevo. Non mi ero resa conto della mia posizione fino alla fine. La ritmica si può sistemare però all’inizio è molto efficace."

Felice racconta della sua gara, Luciano dice: "Era il mio primo campionato italiano allieve. Mi sono molto divertita durante la gara, cosa che non mi ha fatto sentire in ansia e mi ha portato a fare anche la mia miglior prestazione. Il primo lancio è stato nullo perché stavo prendendo ancora le misure della pedana, il secondo lancio è andato molto vicino al personale. Con questo mi sono molto motivata e il terzo è uscito lungo riuscendo a migliorare il mio PB, nonostante io non abbia una pedana, al momento, dove allenarmi facendo risentire la mia preparazione."

Sulla sua prestazione China Bino commenta: "Sono molto soddisfatto della gara perché sono riuscito ad abbassare il mio personale di tre decimi. Con questo è arrivato anche un buon posizionamento in batteria, peccato che alla fine non abbiano fatto le semifinali, ma direttamente le finali".

Soddisfatta Molinari racconta: "Questa era la prima gara dopo un po’ di tempo perché ho avuto un po’ di problemi ad un piede e mi hanno tenuta ferma. Sono comunque contenta del risultato, anche se lo stop si è fatto sentire sulle gambe e un po’ nel risultato finale. Comunque ero super motivata per questa gara perché probabilmente sarà l’ultima da qui ad un anno, perché vado un anno all’estero in Nuova Zelanda, e questo mi ha permesso di non correre con l’ansia, ma serenamente, così sono riuscita a godermela al meglio."

Ronc non totalmente soddisfatto della sua gara commenta: "La gara non è andata come speravo. La stagione è stata un po’ una lunga rincorsa verso il minimo che è arrivato solo due settimane prima dei campionati italiani, quindi gran parte delle energie sono state usate per quello. La gara in sé non è stata il massimo, ho patito il caldo e il forte vento e il passaggio degli ostacoli è stato più macchinoso del mio solito. La stagione è ancora lunga e spero di rifarmi meglio più avanti."

Classifica