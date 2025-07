Al meeting di Nembro, giovedì 10 luglio, debutto stagionale per Eleonora Marchiando (1997, CS Carabinieri) sui 400m conclusi in 8a posizione in 54"08. Nei 3000m record personale per Lorenzo Brunier (1996, GP Parco Alpi Apuane) correndo in 8’07"24.

