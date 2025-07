Atletica: Valdostani protagonisti al Giir di Mont

I Campionati Italiani Uphill 2025 dello scorso sabato si sono tenuti i Campionati Italiani uphill dedicati alle categorie assolute, promesse e juniores in occasione del Giir di Mont di Premana, gara internazionale valida come 11a tappa della Coppa del Mondo.

La gara principale prevedeva un percorso di sola salita di 7,67km con 842m D+. Daniel Thedy (1996, APD Pont-Saint-Martin) in 42’21 si è il migliore valdostano in gara portando a casa un 13o nella gara internazionale e un 6o posto nella classifica italiana. Didier Abram (1992, APD Pont-Saint-Martin) 44o internazionale e 32o italiano assoluto in 47’05", Yannick Verraz (2001, APD Pont-Saint-Martin) si è classificato 61o nella classifica internazionale e 38o italiano assoluto in 49’29", e Fabrizio Blanc (1987, APD Pont-Saint-Martin) 92o in 53’53" (10o SM35).

Al femminile Axelle Vicari (2003, GS Orecchiella) è 24a in 54’34" (3a promessa italiana). 41o posto per Elisa Arvat (1988, APD Pont-Saint-Martin) in 58’07" (3a SF35). Nella categoria promesse 5o posto per André Philippot (2003, APD Pont-Saint-Martin) in 46’55", Joseph Philippot (2003, APD Pont-Saint-Martin) 14o juniores in 50’56". Nella categoria Juniores, sul percorso di 5,54km con 628m D+, Davide Gadin (2007, APD PontSaint-Martin) è il miglior valdostano in 34’48" ottenendo la 13a posizione. Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) è 19o in 36’57", Etienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) è 22o in 37’57" e Damiano Yoccoz (2006, APD Pont-Saint-Martin) 29o in 43’16".

I risultati degli Juniores hanno permesso all’ APD Pont-Saint-Martin di classificarsi al 3o posto nella classifica di società. Nella categoria ragazze Chiara Gadin (2013, APD Pont-Saint-Martin) è 2a .