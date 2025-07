Atletica: Campionati Italiani Juniores e Promesse - Grosseto

Questa settimana è stato il turno degli juniores e delle promesse. Da venerdì 4 a domenica 6 si sono tenuti, a Grosseto, i Campionati Italiani dedicati alle categoria Juniores e Promesse. Per la Valle d’Aosta hanno gareggiato 4 atleti che hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti.

Il migliore è stato Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) che continua a confermarsi nella gara dei 3000 siepi con un ottimo 4o posto, stessa posizione ottenuta lo scorso anno. Yon con una gara gestita sempre nel gruppo di testa ha sfiorato la 3a posizione per un soffio concludendo in 4a posizio- ne con il tempo di 9’04"58 avvicinando il suo record regionale si di categoria che assoluto di 9’04"39.

Yon: "Posso ritenermi soddisfatto per l’atteggiamento che ho tenuto in gara. Spiace per il secondo quarto posto consecutivo che lascia sempre l’amaro."

Ottima prova anche per Elisabetta Munari (2004, Atl. Sandro Calvesi) che in finale è 6a con il tempo di 1’01"08. Munari si era qualificata per la finale il sabato con il tempo di 1’01"47 entrando come secondo miglior tempo dei ripescaggi, ottenuto correndo nella prima batteria delle qualifiche e parendosi il 3o posto e 6o generale. In finale ha corso in 1’01"08 confermando la 6a posizione.

Doppia partecipazione per la gara dei 5000 metri con Loic Proment (2004, GP Parco Alpi Apuane) e Leon Martinet (2005, GP Parco Alpi Apuane). Proment ha concluso la propria gara prendendosi il 13o posto in 14’46"40, togliendo 5" al proprio personale ottenuto a Zogno dove aveva corso in 14’51"95. 18o posto invece per Martinet che ha concluso i dodici giri e mezzo in 15’10"84.

Martinet: "È andata davvero male. Già dal riscaldamento mi sentivo le gambe stanche e molli. Ho provato comunque a restare attaccati al gruppo di testa per i primi km ma poi mi sono ritrovato da solo e non sono riuscito più ad andare avanti. Gara da dimenticare."

