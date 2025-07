Sabato 19 e domenica 21 si è tenuto nello stadio Soldan di Conegliano (Treviso) il Challenge Assoluto su pista 2025.

L’unica a partecipare degli atleti valdostani è stata Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) nella gara dei 400m. La portacolori della Cogne Aosta si presentava con un accredito di 55"47 tempo fatto registrare a Rieti durante la finale dei 400m allieve. Inserita in 2ł serie Abelli ha ottenuto il 4ř posto in batteria e 12ř complessivo correndo in 56"44.

Classifica