Atletica: Meeting delle vacanze 2025 - Fossano

Vittoria per Jean-Marie Robbin (1998, Atl. Biotekna) sui 400m. Il ragazzo di Valpelline tes- serato per la società veneta ha corso il giro di pista in 47"75 migliorando il suo limite stagionale abbassandolo di 15 centesimi dal 47"90 corso a Giaveno il 31 maggio. Robbin si è imposto sui piemontesi Herman Baranyi Berge (2003, Battaglio CUS Torino) e Salvatore Floris (1981, Battaglio CUS Torino) che hanno corso rispettivamente in 47"99 e 49"35. Altro ottimo risultato è arrivato dall’allievo al primo anno Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che, dopo il campionato italiano sui 400Hs, è tornato a correre la distanza senza barriere andando a migliorarsi in 52"33 e togliendo quasi 1" dal suo primato personale di 53"11. Ronc con il suo tempo si è preso l’11a posizione nella classifica generale e 1o di categoria.

Sui 100m 33o posto per André Borrettaz (2009, Atl. Pont Donnas) correndo in 12"01, personale non ventoso. Filippo Perecchio (2009, Atl. Pont Donnas) è 40o in 12"23 (PB) seguito dal com- pagno di squadra Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) che ha concluso in 12"28.

Nella gara di salto in lungo è arrivato il 7o posto per Filippo Perecchio (2009, Atl. Pont Donnas) che ha saltato a 5,27m allungando di 2cm il suo record personale.

Classifica