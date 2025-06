Atletica: Grand Prix Cadetti 2025 – ultima giornata + Gare Assolute

Il miglior risultato regionale sui 300m è di Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) che si è classificato al 2° posto con il crono di 38"57, ad un solo centesimo dal vincitore Success James (2010, Safatletica), 1° in 38"56. 3ª piazza per Lucio Arienti (2011, A.S.D. U.P. Missaglia) con 38"87. Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) ha chiusi 24° in 42"57, mentre Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) è 30° in 43"87. Al femminile Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) è la migliore valdostana classificandosi all'8° posto con il tempo di 44"15. A seguire Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) 13ª in 45"22 e Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) 18ª in 45"98. La gara è stata vinta da Natalia Olchowik (2011, Pol. Circolo Giovanile Bresso) in 40"98, davanti a Elisa Ruo Berchera (2010, SafAtl. Ssd A Rl) 2ª in 41"02 e Noemi Bertone (2010, Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo) 3ª in 41"70.

Sui 2000m femminili Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) è la migliore valdostana piazzandosi al 4° posto con il tempo di 7'11"3. La gara è stata vinta da Anita Pelissero (2010, Atl. Susa Adriano Aschieris) in 6'47"7, davanti a Giulia Giorda (2010, Atl. Giò 22 Rivera) 2ª in 6'54"1 e a Martina Orecchioni (2010, G.S. Ermenegildo Zegna) 3ª in 7'10"87. Sulla stessa distanza, al maschile, Mattia Consol (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 7° in 6'58"7. Il podio ha visto l’oro di Pietro Alluto (2010, A.S.D. Atl. Alba) in 6'02"3, argento di Mirko Gatti (2011, A.S.D. G.A.O. Oleggio) in 6'34"1 e bronzo di Alessio Friso (2010, SafAtl. Ssd A Rl) in 6'41"6.

La migliore valdostana sugli 80Hs Cadette è stata Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) che con il tempo di 14"69 si è classificata al 22° posto. In regione, a seguire, sono arrivati il 27° posto per Ludovica Ferrari (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 15"75 e il 29° per Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi) 16"36. A vincere la gara è stata Elena Pane (2011, Sisport Ssd) in 11"77, 2° posto per Anna Gasperetti (2010, Atl. Valli Di Non E Sole) in 11"96 e 3° posto per Greta Lentini (2010, Riccardi Academy Asd) in 12"47. Tra i Cadetti sui 100Hs il migliore in regione è stato Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) 11° in 16"94, mentre Lorenzo Vairos (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 13° in 19"09. A vincere nella classifica generale è stato Nicolò Borello (2010, Atl. Rivarolo) in 12"98, 2° posto per Lucio Arienti (2011, A.S.D. U.P. Missaglia) in 13"97 e 3° Mattia

Marra (2010, Atl. Bienate Magnago 1980) in 14"23.

Sulla gara dei 1200m siepi cadetti Thierry Cretier (2010, Ao013 A.P.D. Pont-Saint-Martin) è il migliore rosso- nero concludendo in 14ª posizione in 3'48"2. Il podio generale si è composto con Leonardo Pelissero (2010, A.S.D. Atl. Alba) 1° in 3'24"5, Pietro Carlo Milano (2010, Atl. Rivarolo) 2° in 3'24"8 e Giuseppe Luciano Piazza (2010, Vc049 Bugella Sport) 3° in 3'25"1. Nella gara femminile la 12ª posizione di Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) fa segnare il miglior risultato in regione con il tempo di 4'44"9. La gara è stata vinta da Elisa Fissore (2010, Atl. Settimese) 1ª in 4'01"2, argento per Eleonora De Martini (2010, Asd Gruppo Città Di Genova) in 4'03"2 e bronzo per Cloe Sofia Vesco (2010, Atl. Giò 22 Rivera) in 4'09"1.

Nel salto in lungo cadette buon 5° posto per Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 4,70m. La seconda migliore in regione è stata Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) 11ª con 4,56m, seguita da Diana Costa (2011, Atl. Cogne Aosta) 13ª con 4,49. La vittoria è andata a Matilde Borgarelli (2011, G.S. Atl. Rivoli A.S.D.) con 4,98m, seguita da Eloise Martoia (2010, Atl. Susa Adriano Aschieris) 2ª con 4,85m e da Viola Cotugno (2011, Battaglio C.U.S. Torino Atl) 3ª con 4,76m. Tra i cadetti Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) è 9° saltando a 5,53m. Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) è 23° con 4,95m e Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) è 29° con 4,45m. Il podio ha visto primeggiare Francesco Monfrini (2005, Cus Pro Patria Milano) saltando a 6,12m, davanti ad Alessandro Ponti (2010, Safatletica) 2° con 6,08m e a Lorenzo Lilliu (2010, Gruppo Sportivi Chivassesi) 3° con 6,04m.

Il 7° posto di Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) è il miglior piazzamento per un valdostano nella gara di lancio del disco (1,5Kg) con la misura di 21,06m. Seguito a ruota da Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) 8° con la misura di 20,99m e poi da Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) 13° con la misura di 15,77m. Nicolo Brocchieri (2010, Sez. Atl. Oratorio Cornaredo) è 1° con 30,38m, seguito da Leonardo Febbraio (2010, S.S. Vittorio Alfieri Asti) con 28,09m e da Nicolò Borello (2010, Atl. Rivarolo) con 27,86m. Al femminile con il disco da 1kg, Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) è la migliore valdostana con il 14° posto preso con la misura di 14,92m. Alle sue spalle Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) 16ª con 10,39m. Il podio ha visto il gradino più alto occupato da Chiara Sora (2010, Atl. Brusaporto), con 35,47m, 2° posto per Sofia Becchi (2010, S.G.M. Forza e Coraggio) con 31,80m e 3ª Benedetta Comba (2010, Atletica Rivoli A.S.D.) con 29,10m.

Nel lancio del martello (4kg) cadetti la vittoria è andata a Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 26,06m, 2° posto per Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) con 16,67m. Al femminile l'oro è andato a Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) che ha lanciato l'attrezzo da 3kg a 17,26m.

Il podio del salto con l'asta cadette ha visto primeggiare Benedicta Alternino (2011, Battaglio C.U.S. Torino Atl) con la misura di 3m, 2° posto per Nika Jazbec (2011, A.S.D. Podistica Torino) con 2,95m e 3° per Ginevra Costamagna (2010, A.S.D. Atl. Fossano '75) con 2,6m. Al maschile a vincere è stato Samuele Ternavasio (2011, A.S.D. Atl. Fossano '75) con la misura di 3,4m.



GARE ASSOLUTI M/F

Nella gara dei 110Hs della categoria allievi la vittoria è andata ad Alessandro Di Donato (2008, Atl. Gavirate) in 14"19, con Andrea Tallarico (2008, Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo) 2° in 14"50 e Gabriel Grancitelli (2009, Asdp Atl. Pinerolo) 3° in 14"52. Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) ha ottenuto il 5° posto in 15"12 (PB), mentre Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) ha chiuso al 10° posto in 16"24.

Tra le allieve nei 100Hs, a vincere è stata Mariasole Malcisi (2008, Atl. Lonato) con il tempo di 13"93 davanti a Delia La Barbera (2008, Atl. Iriense Voghera) 2ª con 14"14 e a Emma Conti (2009, Asdp Atl. Pinerolo) 3ª in 15"06.

Il podio Juniores dei 110Hs ha visto il successo di Filippo Vedana (2008, Atl. Lecco-Colombo Costruz.) in 13"91, argento per Michele Gallini (2007, Team Atletico-Mercurio Novara) in 14"35 e bronzo per Marco Castagna (2007, Cus Pro Patria Milano) in 14"68.

Nella categoria assoluta maschile, l'oro dei 110Hs è andato a Leonardo Bazza (2003, Atl. O.S.A. Saronno Lib.) in 15"49, seguito da Manuel Grillo (2005, Cus Pro Patria Milano) in 15"57 e Simone Enotarpi (2005, Asd Maurina Olio Carli) in 15"97.

Tra le donne sui 100Hs, vittoria per Ludovica Galuppi (2005, Bracco Atl.) in 14"63, seguita da Jessica Nava

(2003, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) in 15"15 e Giulia Rossi (2009, Cus Pro Patria Milano) in 15"98.

Sui 200m a vincere è stata Anna Marta Carnero (2004, Atl. Brescia 1950) in 24"35, 2° posto per Vittoria Torazzi (2008, Atl. Lonato) in 24"47 e 3° per Claudia Princ Ferrarini (2004, A.G. Comense S.S.D. A R.L.) in 24"73. Per i valdostani ottima prova per Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che è andata al personale migliorato di 1" correndo in 25"62 e prendendosi l'8ª piazza. A seguirla sono arrivati il 25° posto di Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 27"91 e il 31° di Alice Andreella (2009, Atl. Pont Donnas) 30"28 (PB). Nella gara maschile i primi tre gradini del podio sono stati occupati da Stefano Grendene (2002, C.S. Aeronautica Militare) 1° in 21"36, Diego Molteni (2005, Atl. Rovellasca) 2° in 21"71 e Cristian Dall'ozzo (1997, Atl. Rovellasca) 3° in 22"15. Il 30° posto di Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) è il miglior piazzamento per la Valle in 23"83. Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) è 48° in 24"64 (PB) e Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) 55° in 25"28.

Sui 2000 siepi allievi ha vinto con il tempo di 6'26"49 Edoardo Riva (2008, A.G. Comense S.S.D. A R.L.), 2° posto per Paolo Giova Mangiagalli (2009, Cus Pro Patria Milano) in 6'38"02 e 3° posto per Tommaso Bernasconi (2009, S.G.M. Forza E Coraggio) in 6'45"19. Per i valdostani è arrivato il 9° posto di Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che si è migliorato di 20" correndo in 7'12"47. Al femminile la vittoria è andata a Francesca Franchi (2009, A.G. Comense S.S.D. A R.L.) 1ª in 7'33"58, 2ª piazza per Giulia Armagno (2008, Atl. Arcisate) 7'37"64 e il podio si è completato con il 3° posto di Anita Coppo (2008, A.S.D. Accademiatl.) 7'52"75

Nel salto in lungo uomini, la vittoria è andata al campione italiano assoluto del 2022 Elias Sagheddu (1995, As Delogu Nuoro) con la misura di 7,23m. Alle sue spalle Dejan Travar (2003, G.S. Ermenegildo Zegna) con la

misura di 6,63m e 3° Simone Segala (2003, Derthona Atl.) con 6,42m. Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) ed Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) si sono piazzati rispettivamente al 7° e 8° posto con la stessa misura di 5,67m, mentre Filippo Perrenchio (2009, Atl. Pont Donnas) ha chiuso 10° con 5,25m. Nel lungo femminile ha vinto Poko Silvia Canape (2009, Derthona Atl.) con 5,67m, precedendo Sarah Moresco (2004, Asd Futuratl. Piemonte) 2ª con 5,60m e Martina Maiocchi (2009, Atl. O.S.A. Saronno Lib.) 3ª con 5,15m.

Nel lancio del martello (5Kg) allievi la vittoria è andata al valdostano Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 31,91m.

Nel peso allieve (3Kg) la vittoria è di Alessia Ferri (2008, Atl. Iriense Voghera) con la misura di 9,28m. Nella stessa categoria, ma al maschile (4Kg) il podio si è composto con il 1° posto Edoardo Colleoni (2009, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 14,79m e con il 2° posto di Gabriele Bolognesi (2009, Safatl. Piemonte Asd) con 9,57m. Nella categoria Juniores (6Kg) la vittoria è andata a Filippo Passamonti (2007, Cus Insubria Varese Como) con la misura di 12,08m. Nella categoria assoluta la vittoria al maschile (7,260Kg) è andata a Niccolò Barella (2002, Atl. O.S.A. Saronno Lib.) che ha lanciato la misura di 12,56m. 2° posto per Michele Lassini (2005, S.O.I. Inveruno) con 9,79m. Al femminile (4Kg) la vittoria è per Anna Bodo (2000, Unione Giovane Biella) con 10,01m.