Atletica: a Vercelli Meeting Regionale – 34° Trofeo Dellomodarme

Domenica 8 giugno, a Vercelli, si è disputato il Meeting Regionale – 34° Trofeo Dellomodarme, che ha visto la partecipazione di diversi atleti valdostani.

Nei 100m femminili, ottima prestazione per Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta), che ha conquistato il 2° posto con un tempo di 12”50.

Nei 200m, al femminile, Giulia Leccia (2008, Atl. Sandro Calvesi) ha chiuso 15ª in 30”15 (PB), mentre in campo maschile Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) ha ottenuto il 7° posto in 23”03, a un solo centesimo dal proprio primato. Buon esordio sulla distanza per Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi), 18° in 23”81, alla prima esperienza sui 200m.

Nei 400m, Lucrezia Meloni (2008, Atl. Sandro Calvesi) ha chiuso 5ª con 1’01”87, migliorando il proprio primato personale. Nella stessa distanza al maschile, Leo Berard (1966, Atl. Cogne Aosta) ha corso in 1’07”49, chiudendo 34°.

Sempre Leo Berard, impegnato anche nel salto in alto, ha superato la misura di 1.33m, classificandosi 7°.

Nel getto del peso 4kg SM70, Alvaro Miorelli (1951, Atl. Sandro Calvesi) ha conquistato la vittoria con la misura di 10,86m, bissando poi il successo anche nel lancio del martello 4kg SM70, con un lancio di 35,25m.

Nel giavellotto 500g, Giulia Leccia (2008, Atl. Sandro Calvesi) ha ottenuto l’8ª posizione con un lancio a 23,02m, misura realizzata subito al primo tentativo.

Nel salto in lungo, buona prova per Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta), 5° con 5,96m, seguito dal compagno di squadra Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta), 6° con 5.60m.

Infine, nel lancio del martello 4kg femminile, torna in pedana Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) che conquista il secondo posto con la misura di 38,30m.