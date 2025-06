Campionati Italiani di Staffetta di Corsa in Montagna a Morbegno: Ottimi Risultati per le Squadre Valdostane

Domenica 1° giugno si sono tenuti i Campionati Italiani di Staffetta di Corsa in Montagna Allievi e il Trofeo Nazionale Di Staffette Cadetti Di Corsa In Montagna a Morbegno (SO).

Categoria Allievi

Splendido secondo posto per la squadra dell’Atl. Sandro Calvesi formata da Semmi Mortara (2009) e Cristian Gabriele Pivot (2009). I due allievi hanno corso nella gara con distanza 4 km e 260 D+, prendendosi individualmente il 4° posto per Mortara in 18’26" e il 6° posto in 19’01" per Pivot. Il tempo finale dei due è risultato essere di 37’27", portandoli al 2° posto nella classifica delle staffette.

Nella stessa gara erano presenti anche Marco Magistro (2008, APD Pont-Saint-Martin) e Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin), individualmente 2° in 18’12" e 37° in 23’40", che li ha portati a classificarsi all’8° posto in 41’53". Con questi risultati, al maschile la Sandro Calvesi è 4ª nel campionato Italiano e 9ª l’APD Pont-Saint-Martin, mentre al femminile l’APD Pont-Saint-Martin è 7ª.

In campo femminile, le allieve Giulia Framarin ed Estelle Diemoz (APD Pont-Saint-Martin) chiudono all’11° e 12° posto con 15’46" e 15’58". La staffetta delle due atlete dell’APD Pont-Saint-Martin si è classificata 6ª in 31’44".

Categoria Cadetti

Tra le Cadette, le prestazioni di Benedetta Chieno (24ª in 10’23") e Ludovica Ferrari (29ª in 10’45"), entrambe dell’APD Pont-Saint-Martin, le portano a concludere la staffetta in 21’08", ottenendo il 13° posto. Il risultato permette di far salire la loro società al 12° posto nella classifica a squadre.

Al maschile, la squadra dell’APD Pont-Saint-Martin composta da Thierry Cretier (7° in 12’38") e Mattia Consol (18° in 13’11") si è classificata al 6° posto nella classifica delle staffette cadetti. La squadra dell’Alt. Monterosa Fogu Arnad, formata da Luca Beltramelli (9° in 12’42") e Thierry Gallet (30° in 13’57"), invece, è 11ª con il tempo di 26’40". Infine, la squadra Niccolò Bertino (35° in 14’11") e Simone Bertolin (47° in 15’13"), entrambi APD Pont-Saint-Martin, si è classificata al 21° posto con il tempo di 29’24".

Classifica a Squadre

La somma dei punti ottenuti dalle staffette permette nella classifica a squadre all’APD Pont-Saint-Martin un 4° posto nella classifica cadetti e 12° nella classifica cadette. Nella classifica cadetti l’Atl. Monterosa Fogu Arnad è 10ª.

Classifica