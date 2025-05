Atletica: CDS Piemonte - Volpiano

Sabato 24 maggio si sono tenuti i Campionati di Società Piemontesi per le categorie cadetti e cadette a Volpiano. In gara anche delle rappresentative delle società Atletica Pont Donnas e Atletica Cogne Aosta.

Nel salto in lungo Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) ha ottenuto il 27o posto con la misura di 4,65m, 43o posto per Davide Maurice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas) con la misura di 3,72m.

Nel salto triplo Cadette, Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) chiude 21a con la misura di 8,65m, mentre Alaa Koussaimi (2011, Atl. Cogne Aosta) si piazza 37a con 7,60 metri.

Sugli 80 m il miglior valdostano è Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) che si piazza 29o in 10"46. In 40a posizione si piazza Luca Talon (2010, Atl. Pont Donnas) con il tempo di 10"87. Nella gara femminile la migliore Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas) 49a in 11"67, a seguire sono arrivate Elisa Framarin (2011, Atl. Cogne Aosta) 61a in 12"39, Alaa Koussaimi (2011, Atl. Cogne Aosta) 66a in 12"76, Giorgia Garino (2011, Atl. Cogne Aosta) 68a in 13"28 e Agata Mombelli (2011, Atl. Cogne Aosta) 70a in 13"67.

Nei 1000 metri cadette Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) si piazza 12a in 3’22"06, mentre Agata Mombelli (2011, Atl. Cogne Aosta) chiude 42a in 3’54"82. Tra i Cadetti, Tommaso Lenti (2010, Atl. Cogne Aosta) conclude 41o con un tempo di 3’15"50.

Sui 300Hs H76, Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) ha chiuso in 54"46 prendendosi la 29a posizione.

Nel giavellotto (600g) 8o posto per Luca Talon (2010, Atl. Pont Donnas) con un lancio di 29,40m, seguito da Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta), 14o con 27,12m, e Davide Maurice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas), 32o con la misura di 17,88m. Nel lancio del disco (1.5kg), Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) ha chiuso al 5o posto con la misura di 23,08m. Mentre nel getto del peso, Noemi Chapel (2011, Atl. Cogne Aosta) si è posizionata in 21a posizione con 6,76m, mentre Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas) è 30a con 6,35m.

Classifica