A Gressan 46° Tor De Gargantua, Seconda prova del Campionato Regionale

Tor de Gargantua: Grande Partecipazione alla 46ª Edizione e Seconda Prova del Campionato Regionale

Domenica 1° giugno si è tenuta la storica gara di Gressan, il Tor de Gargantua, giunto quest'anno alla sua 46ª edizione. A correre sono stati 140 atleti tra assoluti e giovanili. Quest'anno l'edizione è anche valida come 2ª prova up&down del Campionato Regionale di Corsa in Montagna Assoluti, Juniores e Master.

Gara Assoluta (10 km)

A vincere la gara assoluta da 10 km sono stati al maschile Paolo Gallo (1987, Atl. Rivera) in 37’24" e al femminile Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) in 44’49".

Il podio maschile si è completato con il 2° posto di Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) che ha corso in 39’58" e il 3° di Giorgio Ioppolo (1982, Poli. Sant’Orso Aosta) che ha concluso in 40’07". L’argento femminile è andato a Evi Garbolino (1989, Atl. Sandro Calvesi) in 45’20" e il bronzo a Stefania Canale (1977, Poli. Sant’Orso Aosta) in 45’53".

Classifiche Campionato Regionale

La gara assoluta ha visto al 1° posto Mathieu Cretier e 2° Giorgio Ioppolo. 3° posto per Alex Ascenzi (1990, Poli. Sant’Orso Aosta) che ha chiuso il giro in 40’24". Al femminile la classifica rimane invariata con il primo posto della Bertone, 2ª Garbolino e 3ª Canale.

Categorie Juniores e Master

Tra gli Juniores il migliore è stato Mathieu Cretier, 1° di categoria e 2° assoluto. 2° posto di categoria per Etienne Verraz (2006, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 42’21".

Tra i Master A maschili il 1° posto va a Giorgio Ioppolo, 2° posto ad Alex Ascenzi e 3° posto a Erik Bochicchio (1983, Poli. Sant’Orso Aosta) che ha chiuso in 43’49". Tra le Master A donne vittoria per Evi Garbolino, 2ª Stefania Canale e 3° posto per Valeria Poli (1989, APD Pont-Saint-Martin) in 45’53".

Il podio dei Master B si compone con l’oro di Elwis Pieiller (1977, Poli. Sant’Orso Aosta) in 40’54", 2° posto per Christian Joux (1977, Poli. Sant’Orso Aosta) in 42’53" e bronzo per Jerome Rey (1979, Poli. Sant’Orso Aosta) in 42’40". Tra le Master B il 1° posto è andato a Catherine Bertone, argento per Roberta Cuneaz (1972, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 50’50" e 3° posto per Enrica Bosonin (1966, Poli. Sant’Orso Aosta) in 58’44".

Domenico Longo (1970, Poli Sant’Orso Aosta) è il migliore tra i Master C correndo in 44’16". 2° posto di categoria per Mauro Vierin (1969, Poli. Sant’Orso Aosta) in 46’02" e 3° posto per Giuseppe Giovinazzo (1964, Poli. Sant’Orso Aosta) in 46’26". Nei Master D maschili a vincere è stato Roberto Nirta (1960, Poli Sant’Orso Aosta) in 52’18", 2° posto per Angelo Nicco (1956, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 55’29" e 3° posto per Marco Ceccarelli (1951, Poli Sant’Orso Aosta) in 1h00’03".

Gare Giovanili (non valide per il Campionato Regionale)

Oltre alle gare valide per il campionato regionale ci sono state anche le gare delle categorie giovanili.

Per gli Allievi la vittoria sul percorso da 5 km è andata a Marco Foggiato (2009, Atletica Cogne Aosta) in 11’37" al maschile e a Julie Truc (2009, Atletica Cogne Aosta) in 11’53" al femminile.

Nella categoria Cadetti a vincere nella gara da 4 km è stato Filippo Vesan (2011, Poli. Sant’Orso Aosta) in 11’39".

Per la categoria Ragazzi la gara è stata da circa 2 km: il podio maschile si è composto con Ian Ruffino (2012, APD Pont-Saint-Martin) al 1° posto in 5’20", Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) 2° in 5’21" e Julien Garavetti (2012, APD Pont-Saint-Martin) 3° in 5’44". Per le ragazze si è composto, invece, con Ilaria Testolin (2012, Atletica Cogne Aosta) 1ª in 5’53", Letizia Tirello (2012, ASDP Atletica Pinerolo) 2ª in 6’23" e Cecilia Zhara Buda (2012, Atletica Cogne Aosta) 3ª in 6’26".

Nella gara da 1 km per gli Esordienti 10 anni le classifiche hanno visto la vittoria di Camilla Buraschi (2015, US La Salle Giaveno) in 4’22" al femminile e di Mattia Magnin (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 4’18" al maschile. I podi si sono completati rispettivamente con il 2° posto e 1ª valdostana è stata Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) in 4’37" e 3ª Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) in 4’44". Al maschile invece con il 2° posto di Eloan Benato (2015, Poli. Sant’Orso Aosta) in 4’33" e 3° di Gilles Sapinet (2015, Atl. Cogne Aosta) in 4’42".

Classifica