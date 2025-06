Al Meeting Città di Bolzano, tenutosi a Bolzano sabato 31 maggio, Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) ha vinto i 400m con il tempo di 54"15 prendendosi più di un secondo dalla seconda. 2o posto per Zoe Tessarolo (2003, Atl. Vicentina) in 55"44 e 3o posto per Sofia Faggion (2001, Assindustria Sport) in 58"26.





Classifica