Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Corto – Valdilana

Domenica 8 giugno si sono svolti a Valdilana i Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Corto, su un percorso di 35km. Al via anche diversi atleti valdostani, che hanno saputo ben difendersi nelle rispettive categorie ma anche nella classifica assoluta.

Il migliore è stato Nadir Maguet (1993, Pol. Sant’Orso) ha conquistato il 2° posto assoluto con il tempo di 2h50’17”.

In campo femminile, un’ottima prova anche per Giuditta Turini (1989, Pol. Sant’Orso), che ha concluso al 7° posto assoluto tra le donne, chiudendo la gara in 3h39’30”.

Buona la prestazione di Pietro Orlando (1973, ASD InRun), 58° assoluto in 4h10’37”, tempo che gli è valso il 6° posto nella categoria SM50. A circa 12 minuti, Gianluca Caimi (1975, ASD InRun), 82° al traguardo con il crono di 4h22’07”, 7° nella categoria SM45.

A completare il gruppo valdostano anche Roberto Pedotti (1965, ASD Ollomont), 104° assoluto in 4h59’01”, 20° nella categoria SM60.