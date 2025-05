I keniani dettano legge alla terza edizione dell’AOSTA21K

È stata una domenica di sport e di grande spettacolo sulle strade della città di Aosta e dei Comuni della plaine, teatro della terza edizione di AOSTA21K, un evento che ha abbracciato sportivi di tutte le età. Giovani e adulti, appassionati e professionisti, tutti uniti dalla passione per la corsa, non importa con quale ritmo. Questa mattina, sulla linea di partenza di via Torino, a due passi dal suggestivo Arco di Augusto, si sono presentati 1.200 sportivi che hanno preso parte alle tre prove dell’AOSTA21K, iniziata ieri con la School & Family Game.

Premiazione donne

Occhi puntati sulla BCC Valdostana International Half Marathon, la mezza maratona su percorso omologato che è stata dominata ancora una volta dagli atleti africani. Gara accesa fin dalle prime battute ed epilogo incerto fin sulla linea del traguardo. Dopo 21,0975 km, ad alzare le braccia al cielo è stato il keniano Simon Dudi Ekidor in 1h03’38”, due secondi meglio dell’etiope Walelign Birhan Limenh (1h03’40”); terzo gradino del podio per un altro keniano, Jacob Kipkiorir Kosgei (1h03’57”). Il migliore italiano è stato il valdostano René Cuneaz, arrivato con un ritardo di 1’15”. In campo femminile, posizioni di testa già definite con il passare dei chilometri. Il successo è andato alla keniana Lucy Nthenya Ndambuk in 1h12’52”, che ha preceduto altre due connazionali: Mercy Jebichii (1h16’31”) e Aurilia Jerotich (1h21’34”). Quarta posizione per la trail runner Fabiola Conti (1h25’49”).

Premiazione uomini

Runner valdostani protagonisti della Auto Mont Blanc 10K Race. La gara femminile è stata vinta da Catherine Bertone, quella maschile da Lorenzo Brunier. La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi - organizzatrice dell’AOSTA21K in stretta collaborazione con RavennaInSport - ha terminato la 10 km intorno ad Aosta in 38’08” (17° tempo assoluto) e ha preceduto le corregionali Rodica Sorici (I Griffoni Gdf - 39’13”) e Valeria Poli (Apd Pont-Saint-Martin - 40’27”). Brunier, atleta del GP Parco Alpi Apuane, ha fermato il cronometro sul tempo di 32’29”, precedendo di 50” Matteo Lometti (Brancaleone Asti) e di 1’44” Antonio Celardo (Cremonacorre).

Premiazione 10km

Subito dietro le due gare, sono partiti i partecipanti della CAS 5K Buongiorno Aosta, camminata senza l’assillo del cronometro che si è chiusa all’interno dello stabilimento della Cogne Acciai Speciali. Una formula nata per coinvolgere anche i meno agonisti, che non hanno però voluto rinunciare a una mattinata sulle strade della città senza auto.