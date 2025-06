Atletica: a Introd - Les Combes 1a prova di Campionato Regionale

Introd-Les Combes: Thedy e Bonin Dominano la 17ª Edizione con Record del Percorso

Mercoledì 28 maggio si è tenuta la classica Introd-Les Combes, una gara di sola salita strutturata su 2,8 km con 450 D+, giunta quest'anno alla sua 17ª edizione. La gara era valida anche come prima prova del Campionato Regionale di Corsa in Montagna Assoluto, Juniores e Master.

Gara Principale

A dominare nettamente la gara maschile è stato Daniel Thedy (1996, APD Pont-Saint-Martin), che ha tagliato il traguardo in 16’45" (Record del Percorso). Alle sue spalle, Didier Dario Chanoine (1999, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato 2° in 18’18", precedendo Matteo Siletto (1996, Pol. Dil. Bairese), 3° in 18’48".

Tra le donne ha vinto Charlotte Bonin (1987, Atl. Sandro Calvesi) in 21’07" (Record del Percorso). Secondo posto per Noemi Junod (2003, Polisportiva Sant’Orso Aosta), in 22’08", e medaglia di bronzo per Christine Vicquery (1986, ASD Inrun) in 23’03".

Classifiche Campionato Regionale

Il podio regionale maschile assoluto si compone di Daniel Thedy al 1° posto, Didier Dario Chanoine al 2° posto e da Didier Abram (1992, APD Pont-Saint-Martin), 3° in 18’55". Tra le donne il podio si compone nuovamente con Bonin, Junod e Vicquery.

Categoria Juniores

Tra le Juniores, la vittoria va a Chantal Cuaz (2007, ASC Lo Contrabandje’) in 27’54" (168ª assoluta). Al maschile il podio si compone del 1° posto di Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin), che ha tagliato il traguardo in 20’12" (12° assoluto), del 2° di Davide Gadin (2007, APD Pont-Saint-Martin) in 20’21" (15° assoluto) e del 3° di Etienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 20’55" (25° assoluto).

Categorie Master

Nella categoria Master A maschile a vincere è Fabrizio Blanc (1987, APD Pont-Saint-Martin) in 20’11" (11° assoluto). 2° posto di categoria per Rudy Vallet (1984, ASC Lo Contrebandje’) con 20’21" (16° assoluto), 3° Giorgio Ioppolo (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 20’43" (18° assoluto). Al femminile Charlotte Bonin è la prima tra i master A (30ª assoluta). A completare il podio sono arrivate il 2° posto di Christine Vicquery (63ª assoluta) e il 3° di Elisabetta Negra (1986, Asd Inrun) in 23’51" (75ª assoluta).

A vincere nella categoria Master B maschile è stato Fabrizio Cuaz (1975, Atl. Sandro Calvesi), 26° assoluto con il tempo di 20’57". 2ª piazza per Jerome Rey (1979, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 21’06" (28° assoluto), e 3° posto per il compagno di squadra Christian Joux (1976, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 21’42" (37° assoluto). Tra le Master B, vittoria per Claudia Titolo (1966, ASD Inrun) in 26’06" (128ª assoluta), davanti ad Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) 2ª in 27’06" (147ª assoluta), e Flavia Bonato (1966, ASC Lo Contrebandje’) 3ª in 28’03" (172ª assoluta).

Nella categoria Master C maschile, si impone Ettore Champretavy (1961, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 22’57" (57° assoluto). 2° Sandro Cuneaz (1968, ASC Lo Contrebandje’) in 23’27" (68° assoluto) e 3° Domenico Longo (1970, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 23’42" (71° assoluto). Tra i Master D la vittoria è andata a Paolo Pajaro (1958, Bergamo Stars Atletica) in 26’31" (139° assoluto), 2° Angelo Nicco (1956, Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 27’11" (150° assoluto) e 3° Roberto Nirta (1960, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 27’24" (151° assoluto).

Categorie Giovanili (non valide per il campionato regionale)

Tra gli Allievi, gara non valida per il campionato regionale, la vittoria va a Cristian Pivot (2009, Alt. Sandro Calvesi) in 19’46" (9° assoluto), 2° posto per Leonardo Vagneur (2009, Poli Sant’Orso Aosta) in 22’05" (46° assoluto) e 3° Mathias Milliery (2008, Poli Sant’Orso Aosta) in 26’02" (126° assoluto). Al femminile l’oro è andato a Giulia Framarin (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 1ª in 26’39" (142ª assoluta), argento per Anna Beltramelli (2008, Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 30’25" (200ª assoluta) e bronzo per Gladys Petitjacques (2009, ASD Ollomont) in 30’50".

Tra i Cadetti, vittoria per Thierry Cretier (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 1° in 20’45" (20° assoluto). Il podio ha visto il 2° posto di Luca Beltramelli (2010, Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 21’23" (32° assoluto) e il 3° di Noah Gorraz (2010, Lo Contrebandje’) in 21’57" (43° assoluto). Al femminile a vincere è stata Letizia Bochicchio (2010, Atletica Cogne Aosta) in 29’46" (194ª assoluta), 2° posto per Alaska Denchasaz (2010, ASD Ollomont) in 33’37" (237ª assoluta) e 3° per Arlene Borinato (2011, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 36’47" (247ª assoluta).

Classifica