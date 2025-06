Atletica: 4° Meeting Internazionale Città Di Lucca

In pista, due le atlete valdostane in gara. La prima a scendere sul campo è stata Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi), reduce dal recente successo a Bolzano e dal nuovo primato personale di 53”08 ottenuto a Meda. Eleonora è tornata a gareggiare nei 400m, partendo dalla 6ª corsia, una posizione un po’ penalizzante per l’assenza di riferimenti davanti a sé. Ha chiuso il giro di pista in 53”98, in una gara vinta dall’egiziana Bassant Hemida con un ottimo 51”28.

A fine gara, Eleonora ha commentato: “Senza riferimenti in sesta corsia ho sbagliato la gestione del ritmo, con un passaggio troppo lento. È stata comunque una bella esperienza correre con atlete così forti.”

Invece, nella pedana del salto triplo, in una gara influenza molto dal vento, Corinne Challancin (1999, Atl. Firenze Marathon) arriva 6ª con la misura di 12,61m e gara vinta dalla domenicana Thea Lafond con un salto a 14,45m.

A fine gara Corinne ha dichiarato: “Il vento era quasi sempre laterale, quindi un po’ difficile da gestire. Ho cercato di entrare veloce e ‘spingere’, perché contro avversarie di questo livello non aveva senso fare salti controllati. Infatti, ho commesso parecchi nulli: solo due salti sono stati validi, ma non particolarmente belli.”