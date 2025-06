Atletica: gare su pista a Giaveno

Campionati Regionali Master e Piemontesi Assoluti su Pista a Giaveno

Nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, si sono tenuti i Campionati Regionali su Pista Master assieme a quelli Piemontesi sulla pista di Giaveno. Oltre ai Master, hanno gareggiato anche gli atleti delle categorie Assolute.

Velocità

Il titolo regionale SF35 sui 100m è andato a Chiara Massimello (1986, Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 14"43 (25a assoluta). Nella stessa gara, Matilde Abelli (2008, Atletica Cogne Aosta) si è classificata al 2° posto con il tempo di 12"44, nonostante un forte vento contrario (-1.3m/s). Al 3° posto, un'altra valdostana, Nicole Dellio (2007, Atletica Cogne Aosta), che ha corso in 12"68 conquistando il bronzo. Al maschile, Maurizio Pascale (1994, Atletica Sandro Calvesi) è 10° in 11"47, Mattia Mancini (2007, Atletica Cogne Aosta) è 26° in 11"93, Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) è 41° in 12"58 e Michele Iurlaro (2005, Atletica Sandro Calvesi) 44° in 12"84.

Sui 200m, il titolo maschile SM35 è stato conquistato da Francesco Quercia (Atl. Sandro Calvesi) che ha corso in 27"99, classificandosi al 23° posto assoluto. Fuori dal campionato, al femminile, hanno corso anche Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) 9a in 27"83, Elisabetta Berlier (2009, Atl. Cogne Aosta) 22a in 29"64 e Giulia Varone (2009, Atl. Cogne Aosta) 32a in 31"40.

Il titolo dei 400m SM35 è stato assegnato a Francesco Quercia (Atl. Sandro Calvesi) che ha concluso in 1’00"85 (61° assoluto). Nella stessa gara, Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) ha corso in 54"54 classificandosi al 42° posto, Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) 54° in 57"17 e Francesco Bois (2009, Atl. Cogne Aosta) 55° in 58"35. Al femminile, Giorgia Romeo (2006, Atl. Cogne Aosta) è 13a in 1’05"53 e Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) è 16a in 1’06"87.

Mezzofondo

Sugli 800m maschili, Carlo Angelo Zanetta (1958, Atl. Sandro Calvesi), correndo in 2’35"85, si è guadagnato il titolo regionale di specialità della categoria SM65 chiudendo 40°.

Sui 1500m, il titolo per la categoria SM55 è andato a Giuseppe Fausto Piras (1967, Atletica Cogne Aosta) che ha corso la distanza in 5’49"48 (33° assoluto). Per la categoria SM60, il titolo è andato a Moreno Ventrice (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) che ha fermato il tempo a 5’49"61 (34° assoluto). In gara anche Matteo Nigra (2004, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 25° in 4’50"06.

Salti

Chiara Ansaldi (1968, Atl. Sandro Calvesi) ha vinto la gara di salto in alto con la misura di 1,38m a pari merito con Rossana Capone (1978, Polisportiva Novatletica Chieri). Ansaldi, con il suo risultato, si è portata a casa il titolo regionale SF55 di specialità. Al maschile, il titolo SM75 è andato a Luciano Proietti (1948, Atl. Sandro Calvesi) che ha superato l’asticella posta a 1,15m (5° assoluto).

Luciano Proietti (1948, Atl. Sandro Calvesi) ha vinto anche il titolo SM75 nel salto in lungo con la misura di 3,25m e la 4a posizione complessiva.

Lanci

Nel lancio del disco (1kg), Alvaro Miorelli (1951, Atl. Sandro Calvesi) si è guadagnato il titolo SM70 lanciando a 31,43m (2° assoluto). Miorelli si è portato a casa anche il titolo regionale di lancio del giavellotto SM70 (500g) con la misura di 31,76m.

Ostacoli

Sui 100Hs allieve, Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) è 2a con il tempo di 15"75. Al maschile, sui 110Hs, Jacopo China Bino (Atl. Sandro Calvesi) è 3° in 15"48.

Sui 400Hs, Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) ha corso in 1’06"84, migliorando di 2" e facendo così il minimo per il campionato italiano di categoria fissato a 1’07"50, classificandosi al 2° posto. Al maschile, Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) con le barriere a H91 ha corso in 59"38 concludendo in 4a posizione. Con le barriere più basse (H84), Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) ha corso in 1’04"41 concludendo al 4° posto.





