Atletica: Gare su Pista a Donnas

Grand Prix Esordienti: la 4a e Ultima Tappa a Donnas

Sabato 31 si è tenuta la quarta e ultima tappa del Grand Prix Esordienti presso il campo Crestella di Donnas. Le prove variavano a seconda della categoria: per gli Esordienti 10 anni il triathlon era composto da 50m, salto in lungo e 200m, mentre per le categorie 8 e 5 anni le discipline erano 100m, salto in alto e lancio del vortex.

Esordienti 10 Anni

Nella categoria Esordienti 10 anni femminile, la vittoria è andata a Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) con 148 punti. Ha dominato i 50m (7"84) e i 200m (31"51), ottenendo 100 punti complessivi, e si è classificata 2a nel salto in lungo (3,79m) con 48 punti. Medaglia d'argento per Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) con 146 punti: 48 nei 50m (7"93, 2a), 50 nel lungo (3,80m, 1a) e 48 nei 200m (32"62, 2a). Il podio è stato completato da Emma Taiariol (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 134 punti: 44 nei 50m (8"48, 4a), 44 nel lungo (3,62m, 4a) e 46 sui 200m (33"96, 3a).

Al maschile, la vittoria è stata di Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 148 punti, grazie a due primi posti nel lungo (4,03m) e nei 200m (31"31), che gli hanno fruttato 50 punti ciascuno, e un secondo posto nei 50m (7"85) per 48 punti. Al 2° posto si è classificato Manuel Atzei (2014, Atl. Pont Donnas) con 144 punti: 50 punti nei 50m (7"81, 1°), 46 punti nel lungo (3,89m, 3°) e 48 punti nei 200m (31"96, 2°). Terzo posto per Leonardo Bertucci (2015, Atl. Pont Donnas) con 136 punti: 44 punti nei 50m (8"07, 4°), 48 punti nel lungo (3,90m, 2°) e 44 punti nei 200m (32"29, 4°).

Esordienti 8 Anni

Nella categoria Esordienti 8 anni femminile, successo per Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) che ha chiuso con 148 punti, grazie a due primi posti nei 100m (9"14) e nel salto in alto (2,25m) (100 punti) e un secondo posto nel vortex (17,25m) per 48 punti. Al 2° posto Petra Seganfreddo (2016, Atl. Saint-Christophe) con 144 punti: 46 punti nei 100m (9"86, 3a), 48 punti nel salto in alto (2,15m, 2a) e 50 punti nel vortex (22,68m, 1a). Al 3° posto si è piazzata Margot Hardy (2016, Atl. Pont Donnas) con 138 punti: 48 punti nei 100m (9"75, 2a), 44 punti nel salto in alto (2,05m, 4a) e 46 punti nel vortex (14,92m, 3a).

In campo maschile, Noah Mongiovetto (2016, Atl. Pont Donnas) ha vinto con 140 punti, derivati da due primi posti sui 100m (9"24) e nel vortex (24,98m) (50 punti ciascuno), e un 5° posto nel salto in alto (2,05m) (40 punti). Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi) è 2° anch'egli con 140 punti, ma senza primi posti ottenuti: 50 punti nei 100m (9"24, 1°), 40 punti nel salto in alto (2,05m, 5°), 50 punti nel vortex (24,98m, 1°). Terzo posto per Matteo Antonio Serra (2016, Atl. Pont Donnas), con 124 punti: 48 punti nei 100m (9"33, 2°), 44 punti nel salto in lungo (2,15m, 4°), 48 punti nel vortex (21,87m, 2°).

Esordienti 5 Anni

Tra gli Esordienti 5 anni maschili, Alexander Duc (2018, Atl. Sandro Calvesi) ha trionfato con 60 punti: 10 punti nei 60m (10"91, 21°), 24 punti nel salto in alto (1,95m, 12°) e 26 punti nel vortex (15,24m, 13°). Il secondo gradino del podio è stato occupato da Gioele Lucente (2018, Atl. Pont Donnas) con 56 punti: 16 punti nei 100m (10"42, 18°), 8 punti nel salto in alto (1,75m, 22°) e 32 punti nel vortex (16,55m, 10°). A completare il podio è Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta), che ha totalizzato 26 punti: 6 punti nei 100m (11"46, 23°), 4 punti nel salto in alto (1,65m, 24°) e 16 punti nel vortex (13,17m, 18°).

Tra le Esordienti 5 anni femminili, Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi) ha vinto per la 4a volta consecutiva con 108 punti: 32 punti nei 60m (10"92, 10a), 42 punti nel salto in alto (2,05m, 5a) e 34 punti nel vortex (10,26m, 9a). Il 2° posto è per Malie Noussan (2019, Atl. Saint-Christophe) con 86 punti: 22 punti nei 100m (12"41, 15a), 26 punti nel salto in alto (1,85m, 13a) e 38 punti nel vortex (10,43m, 7a). Infine, 3° posto per Amy Martignene (2019, Atl. Sandro Calvesi) con 74 punti: 24 punti nei 100m (12"25, 14a), 22 punti nel salto in alto (1,75m, 15a) e 28 punti nel vortex (8,83m, 12a).