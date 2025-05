A Donnas Trofeo Coni e la 4a prova Grand Prix Ragazzi/e

Sabato 24 maggio si è svolta a Donnas la 4a prova del Grand Prix Ragazzi e Ragazze, valida anche come fase regionale del Trofeo Coni 2025. Per i ragazzi/e sono stati previsti tre diversi Tetrathlon in conformità con le regole nazionali per il trofeo: il tetrathlon A ha previsto le gare di 60m, salto in alto, getto del peso e 600m; il B i 60m, salto in lungo, lancio del vortex e marcia; infine la gara C composta da 60hs, salto in lungo, getto del peso e 600m.

Nel tetrathlon A femminile la vittoria va a Linda Zoe Boldrini (2013, Atl. Pont Donnas) con un totale di 2233 punti sommando i punteggi delle varie gare: 9"03 nei 60m (652 pt), 1,20m nel salto in alto (329 pt), 6,53m nel peso (647 pt) e 1’56"25 nei 600m (605 pt). Secondo posto per Gaia Piellier (2012, Atl. Saint-Christophe) con 2165 punti (9"16 nei 60m (626 pt), 1,28m nell’alto (250 pt), 5,66m nel peso (613 pt) e 1’58"05 nei 600m (676 pt)), a completare il podio Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) con 2150 punti: 9"12 nei 60m (634 pt), 1,25m nell’alto (376 pt), 7,06m nel peso (491 pt) e 2’04"70 nei 600m (649 pt). Nella gara maschile la medaglia d’oro va ad Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 2054 punti (8"61 nei 60m (536 pt), 1,52m nell’alto (766 pt), 10,24m nel peso (534 pt) e 2’02"43 nei 600m (218 pt)). Argento per Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 1506 punti: 9"46 nei 60m (313 pt), 1,37m nell’alto (641 pt), 6,34m nel peso (229 pt) e 1’56"99 nei 600m (323 pt). Terzo posto per Davide Therisod (2012, Atl. Cogne Aosta) con 1480 punti (9"27 nei 60m (358 pt), 1,25m nell’alto (544 pt), 7,24m nel peso (301 pt) e 1’59"31 nei 600m (277 pt)).

Nel tetrathlon B maschile il vincitore è Benoit Bidese (2013, Atl. Cogne Aosta) con 1116 punti: 9"60 nei 60m (277 pt), 3,91m nel lungo (511 pt), 27,27m nel vortex (328 pt) e 7’04"48 nella marcia 1km (0 pt). Al femminile, vittoria per Maria Navarretta (2012, Atl. Cogne Aosta) con 2146 punti (8"99 nei 60m (660 pt), 4,20m nel lungo (674 pt), 26,65m nel vortex (457 pt) e 6’24"63 nella marcia (355 pt)). Secondo posto per Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) con 2137 punti: 9"67 nei 60m (528 pt), 3,69m nel lungo (549 pt), 22,39m nel vortex (371 pt) e 5’40"06 nella marcia (689 pt). Terzo posto per Aurora Fazari (2012, Atl. Cogne Aosta) con 1742 punti: 9"20 nei 60m (619 pt), 3,86m nel lungo (590 pt), 30,55m nel vortex (533 pt) e 7’36"14 nella marcia (0 pt).

Nel tetrathlon C femminile, la vittoria è andata a Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) con 2618 punti: 10"66 nei 60hs (794 pt), 4,14m nel lungo (659 pt), 7,16m nel peso (385 pt) e 1’49"94 nei 600m (780 pt). Secondo posto per Viola Jacquin (2012, Atl. Cogne Aosta) con 2121 punti: 11"69 nei 60hs (643 pt), 3,44m nel lungo (489 pt), 8,43m nel peso (496 pt) e 2’04"60 nei 600m (493 pt). Terzo posto per Charlene Cuaz (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 1951 punti: 12"09 nei 60hs (588 pt), 3,86m nel lungo (590 pt), 5,58m nel peso (243 pt) e 2’02"53 nei 600m (530 pt). Nella prova maschile la vittoria va ad Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 2281 punti: 10"00 nei 60hs (739 pt), 4,39m nel lungo (614 pt), 9,68m nel peso (491 pt) e 1’51"85 nei 600m (437 pt). Secondo gradino del podio per Mathias Angster (2012, Atl. Pont Donnas) con 1854 punti: 10"90 nei 60hs (592 pt), 4,03m nel lungo (537 pt), 8,28m nel peso (382 pt) e 1’56"07 nei 600m (343 pt). Chiude il podio Attilio Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) con 1558 punti: 12"10 nei 60hs (412 pt), 3,69m nel lungo (465 pt), 8,68m nel peso (414 pt) e 1’59"80 nei 600m (267 pt).

Boldrini, Fiocchini, Bidese, Navaretta, Chapellu, Testolin saranno i ragazzi che rappresenteranno la Valle d’Aosta alla finale nazionale del Trofeo Coni che si svolgerà in autunno tra Settembre e Ottobre.

Classifica