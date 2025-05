Atletica: CDS Allievi - Alessandria

Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio la pista di Alessandria ha ospitato le due giornate di campionati di società per le categorie allievi e allieve. nelle gare impegnate anche le società valdostane.

L’Atletica Cogne Aosta si è classificata al 4° posto nel CDS femminile con 7641 punti, in collaborazione con società piemontesi, e al 1° posto a livello regionale.

Prestazioni Individuali di Spicco:

Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) ha vinto nei 400Hs chiudendo in 1’02"75, conquistando 869 punti. Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) è arrivata 7a in 1’08"46 (725 pt). Al maschile, Emilien Ronc (2009, Pont Donnas) si è piazzato 5o in 59"23 (637 pt), mentre Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) ha terminato 10o in 1’01"70 (552 pt).

Nei 400 m, Matilde Abelli (2008, Atletica Cogne Aosta) è arrivata 2a in 57"76, portando 846 punti all’Atletica Cogne Aosta. Al maschile, Gabriel Spensatello (2009, Atletica Cogne Aosta) si è classificato 18o in 55"11 (545 pt) e Francesco Bois (2009, Atletica Cogne Aosta) è stato 30o in 58"98 (381 pt).

Nel salto in alto, Jade Porceillon (2008, Atletica Pont Donnas) ha ottenuto il 5o posto con la misura di 1,57m (733 pt), Martina Saroglia (2009, Atletica Cogne Aosta) il 7o posto con 1,53m (695 pt) e Anna Sarboraria (2008, Atletica Sandro Calvesi) il 9o posto con 1,45 m (619 pt).

Nel salto in alto maschile, André Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) ha conquistato il 4o posto con 1,76 m (671 pt).

Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) nel lancio del martello (3 kg) si è presa una buona 4a posizione con un lancio da 41,47 m (667 pt).

Nei 200 m femminili, la migliore valdostana è stata Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta), che ha terminato 12a in 27"86 (646 pt). Seguono Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) 21a in 28"89 (564 pt), Elisabetta Berlier (2009, Atl. Cogne Aosta) 28a in 30"17 (468 pt), Letizia Saba (2009, Cogne Aosta) 33a in 31"73 (361 pt) e Giulia Varone (2009, Atl. Cogne Aosta) 34a in 32"07 (339 pt).

Nel salto in lungo femminile, Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) è stata 8a con la misura di 4,84 m (620 pt), seguita da Isabella Germano Ravina (2008, Pont Donnas) 11a con 4,47 m (521 pt). Ndeye Maty Thiam (2008, Atl. Cogne Aosta) è arrivata 27a con 3,21 m (182 pt).

Jade Porceillon (2008, Atletica Pont Donnas) è stata 8a nei 100Hs con il tempo di 16"92 (597 pt).

Nel salto triplo maschile, Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) ha chiuso 7o saltando a 12,23 m (585 pt). Tra le femmine, Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) è stata 4a con la misura di 10,70 m (573 pt), seguita da Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta), 7a con 9,98 m (466 pt).

Sui 3000 m, Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) si è piazzata 9a in 11’54"34 (569 pt).

Sui 1500m femminili, la migliore valdostana è stata Francesca Milani (2009, Atletica Cogne Aosta) 12a in 5’28"67 (536 pt).

Sui 100m allieve, la migliore valdostana è stata Emilie Cretaz (2009, Atletica Pont Donnas) che con il tempo di 14"17 si è classificata in 22a posizione raccogliendo 522 pt. Al 33o posto si è posizionata Elisabetta Berlier (2009, Atletica Cogne Aosta) correndo in 14"77 (426 pt), infine Giulia Varone (2009, Atletica Cogne Aosta) ha terminato in 38a posizione in 15"48 (322 pt). Al maschile, Filippo Lingeri (2009, Atletica Pont Donnas) è stato 28o in 12"53 (462 pt).

Negli 800 m femminili, Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) è stata 16a in 2’42"63 (510 pt).

Nel salto con l’asta femminile, Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) ha chiuso 6a con la misura di 2,30 m (441 pt).

Nel getto del peso (3 kg), Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) è stata 5a con 8,57 m (401 pt), mentre Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) si è piazzata 14a con 7,28 m (294 pt).

Nel giavellotto maschile, Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è stato 9o con 32,81 m (375 pt).

Nel lancio del disco (1 kg), Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) è stata 14a con 17,09 m (280 pt). Sui 2000 siepi, Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è stato 13o in 7’33"36 (253 pt).

Nel giavellotto, Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) si è posizionata 21a con 8,23 m (10 pt).

Nella 4x100 allieve, il quartetto composto da Matilde Abelli, Martina Saroglia, Chiara Graziano e Ludovica Costa (Atl. Cogne Aosta) ha chiuso in 52"06, tempo che è valso il 7o posto e 763 punti per la società.

Nella 4x400 allieve, sempre per l’Atletica Cogne Aosta, il team formato da Serena Molinari, Francesca Milani, Chiara Graziano e Sylvie Vallet ha corso in 4’30"17, classificandosi 5o e totalizzando 598 punti.

Classifica