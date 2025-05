Atletica: Campionati studenteschi, fase regionale secondarie di secondo grado

Mercoledì 21 maggio si sono tenuti a Donnas i Campionati Studenteschi delle scuole secondarie di secondo grado. A vincere tra i maschi è stato il I. Liceale Tec. Pro. Verrès (9 pt), davanti al Liceo E. Berard (13 pt) e al Liceo Classico Art. Musicale (23 pt). Tra le ragazze, ancora primo posto per il I. Liceale Tec. Pro. Verrès (9 pt), mentre il 2° posto è condiviso da Liceo Classico Art. Musicale e Liceo E. Berard, entrambi con 16 punti.

Nei 100 metri femminili spicca Matilde Abelli (2008, I-Tec Corrado Gex / Atl. Cogne Aosta), che si impone con un ottimo 11"97. Il tempo rappresenta la sua miglior prestazione personale e record regionale di categoria sulla distanza e le vale anche come minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria e al challenge assoluto su pista (minimo 12"00). Alle sue spalle Magalì Cuneaz (2010, Liceo R.M. Adelaide / Atl. Sandro Calvesi) chiude 2a in 12"94, seguita da Chiara Graziano (2009, Liceo E. Berard / Atl. Cogne Aosta) 3a in 13"15. Nella gara maschile, Tommaso Vestena (2008, Liceo E. Berard) vince i 100m in 11"51. Completano il podio Emilien Ronc (2009, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas), 2° in 11"80, e Axel Berard (2010, I.S. Manzetti Aosta), 3° in 12"14.

Nei 100 Hs femminili domina Carlotta Giovanetto (2009, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas), prima con il crono di 14"43 staccando di un secondo Serena Molinari (2008, Liceo Classico Art. Musicale / Atl. Cogne Aosta) 2a in 15"40. Carola Rosazza Buro (2010, Liceo E. Berard / Atl. Sandro Calvesi) chiude 3a in 16"68. Tra i maschi, Edoardo Lingeri (2009, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas) si aggiudica la vittoria in 13"84. Jacopo China Bino (2008, Liceo E. Berard / Atl. Sandro Calvesi) è 2° in 13"96, mentre Armin Blanc (2010, Institut Agricole Régional / Atl. Sandro Calvesi) termina 3° in 14"97.

Nei 1000m maschili, vittoria per Christophe Vierin (2010, Liceo Classico Art. Musicale / Atl. Sandro Calvesi) in 2’43"96. 2° posto per Giorgio Pozzolini (2010, Liceo E. Berard) in 2’50"03, 3° Etienne Chenal (2008, I-Tec Corrado Gex / Atl. Sandro Calvesi) in 2’50"14. Sylvie Vallet (2008, Liceo Classico Art. Musicale / Atl. Cogne Aosta) vince al femminile in 3’11"43, seguita da Sara D'Aprile (2008, Liceo E. Berard / Pol. Sant’Orso Aosta) in 3’18"34 e Julie Truc (2009, Liceo R.M. Adelaide / Atl. Cogne Aosta) in 3’20"89.

Nel salto in alto maschile vince André Borettaz (2009, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas) con 1,80m. Andrea Nicco (2008, Liceo E. Berard) è 2° con 1,74m, mentre Giacomo Perrone (2009, IPIA Don Bosco) è 3° con 1,59m. Tra le femmine, vittoria per Jade Porceillon (2008, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas) con 1,54m. Martina Saroglia (2009, Liceo R.M. Adelaide / Atl. Cogne Aosta) chiude 2a con 1,48m, Abigail Martinet (2010, Liceo E. Berard / Atl. Sandro Calvesi) 3a con 1,43m.

Nel salto in lungo maschile vince Hermes Plano (200ero, Liceo E. Berard) con un salto da 5,74m. Hossam El Outassi (2008, I.S. Manzetti Aosta) è 2° con 5,62m, seguito da Daniele Conte (2008, I.S. Manzetti Aosta) con 5,60m. Tra le allieve, Giada Borney (2008, I. Liceale Tec. Pro. Verrès / Atl. Pont Donnas) è prima con 5,06m, davanti a Ludovica Costa (2008, Liceo Classico Art. Musicale / Atl. Cogne Aosta), 2a con 4,98m, e Anna Sarboraria (2008, Liceo E. Berard / Atl. Sandro Calvesi), 3a con 4,86m.

Nel getto del peso 3kg femminile vince Amii Rose Zanella (2010, Liceo Classico Art. Musicale) con 8,01m. Monique Alliod (2009, I. Liceale Tec. Pro. Verrès) è 2a con 8,00m e Giulia Corniolo (2008, Liceo E. Berard) 3a con 7,97m. Tra i maschi, primo posto per Guido Daman (2008, I. Liceale Tec. Pro. Verrès) con un lancio di 10,56m. Hervé Plater (2009, I.S. Manzetti Aosta) è 2° con 10,46m, seguito da Valentino Vellani (2009, Liceo Classico Art. Musicale) con 10,04m.

Nella 4x100 maschile vince la formazione del I. Liceale Tec. Pro. Verrès (Perrenchio, Ronc, Lingeri, Borettaz) in 46"90. Al 2° posto l'IPIA Don Bosco (Perrone, Bernardi, Ciontu, Mortara) in 52"94, 3° l'Istituto Corrado Gex (Canesecca, Jorioz, Costaz, Sadmi) in 54"33. La 4x100 femminile del I. Liceale Tec. Pro. Verrès (Germano Ravina, Porceillon, Borney, Giovanetto) in 51"90 vince la gara. 2° posto per il Liceo R.M. Adelaide (Fanheiro, Saroglia, Varone, Cuneaz) in 54"15, 3° il Liceo Classico Art. Musicale (Meloni, Diemoz, Costa, Molinari) in 54"23.

