A Torrazza Piemonte si è tenuta domenica 18 maggio la 4a Statominando, gara di 9,2 km.

Nella categoria femminile, Federica Barailler (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) si è aggiudicata la medaglia d’oro concludendo la distanza in 35’58". Al maschile si segnalano il 74o posto di Giovanni Loro (1951, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 43’46" (3o SM70) e, a seguire, l’82o posto di Fabio Tomasino (1973, Atl. Pont Donnas) in 44’54".

Classifica