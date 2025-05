Due giorni di sport in città: sabato e domenica AOSTA21K

Questo fine settimana la città di Aosta si trasforma in una palestra a cielo aperto. Sabato 24 e domenica 25 maggio sarà lo sport a essere protagonista e a prendersi le strade della Plaine. Torna AOSTA21K, con un programma ricco di attività sportive per grandi e piccini.

Si parte sabato 24 con la School & family game pensata per le nuove generazioni. Un pomeriggio di gioco al Parco Puchoz di Aosta, dove verranno allestite nove stazioni per i più piccoli. Un percorso ludico-motorio, per i giovani tra i 3 e i 14 anni, che andrà ad anticipare la BCC Valdostana International Half Marathon e la Auto Mont Blanc 10K Race, le due gare di domenica 25 maggio. In griglia di partenza keniani ed etiopi, ma anche tantissimi appassionati che arriveranno da tutta Italia per correre tra le montagne della Valle d’Aosta. Partenza alle 9 da via Torino, insieme anche alla CAS 5K Buongiorno Aosta, camminata che terminerà all’interno della Cogne Acciai Speciali.

Per consentire il passaggio delle gare e garantire la massima sicurezza, anche quest’anno sono state previste una serie di modifiche alla circolazione, contenute nell’ordinanza 207/2025.