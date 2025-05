Aosta21K, non solo sport, un evento per il territorio

Mancano poco più di dieci giorni al via della nuova edizione di AOSTA21K. Cresce l’attesa per questo appuntamento che coinvolge tutta la Valle d’Aosta: atleti, famiglie, cittadini, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia e non solo, affascinati da una cornice unica al mondo dove terra e cielo giocano a rincorrersi, in un clima ideale per trascorrere due giorni di svago e divertimento. L’evento internazionale, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio, è stato presentato oggi martedì 13 maggio ad Aosta, nel palazzo di direzione della Cogne Acciai Speciali. Due giorni di sport, partecipazione e condivisione, da traino per la promozione turistica e sociale. Il risultato di un anno di lavoro, frutto dell’energia e della collaborazione tra Atletica Sandro Calvesi e RavennaInSport.



IL PROGRAMMA

Sabato 24 maggio l’antipasto: School & Family Game, dalle 14.00 nel Parco Puchoz con diverse attività e attrazioni per i più piccoli. Nel tardo pomeriggio la premiazione, seguita dalla presentazione dei top runner che gareggeranno alla 21K e dall’illustrazione del servizio dei pacer e delle griglie di partenza.



Domenica 25 si corre: alle 9, da via Torino, la partenza della BCC Valdostana International Half Marathon, a seguire la Auto Mont Blanc 10K Race. Infine, il via della CAS 5K Buongiorno Aosta non competitiva, sul percorso di 5 chilometri che si concluderà all’interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali.

IL PERCORSO E L’ALTIMETRIA

Il percorso della BCC Valdostana 21K è quello già collaudato nel 2024, veloce, molto apprezzato dagli atleti, omologato da Fidal e World Athletics che lo ha approvato per gare internazionali.



SERVIZI IN CORSA

I concorrenti della BCC Valdostana Half Marathon potranno contare sulla guida, il supporto e l’incitamento del team di pacer “Gli Originali” di Roberto Toniatti, apprezzati protagonisti e animatori del circuito nazionale della corsa su strada. Precisi come metronomi, garantiranno sei fasce cronometriche: 1’30”, 1’40”, 1’50”, 2’00”, 2’10”, 2’20”.



Due i punti di spugnaggio (cui potranno esserne aggiunti due in base alla meteo) e quattro quelli di ristoro, uno dei quali all’interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali dove, oltre al transito della BCC Valdostana International Half Marathon e della Auto Mont Blanc 10K Race, è collocato l’arrivo della CAS 5K Buongiorno Aosta. Le fatiche dei partecipanti alla 21K e alla 10K si concluderanno invece in piazza Arco di Augusto. Ai punti di ristoro sono previsti anche preprazioni specifiche per atleti diabetici.

I TOP RUNNER

Tra i valdostani saranno al via i due vincitori dello scorso anno, Catherine Bertone (Atletica Sandro Calvesi, PB 1h 12’38” nel 2019) e René Cunéaz (G.P. Parco Alpi Apuane, PB 1h 04’55” nel 2020), con Tetiana Gamera (Atletica Sandro Calvesi), Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche) e Lorenzo Brunier (G.P. Parco Alpi Apuane).



ATLETE INTERNAZIONALI:

Lucy Nthenya Ndambuki KEN 1h 09’17” (2025) - vincitrice mezza maratona di Nice 2025

Kiptui Jerotich Aurilia KEN 1h 13’21” (2024)

Mercy Jebichii KEN 1h 15’14” (2024)

Getu Fikiraddis ETH

ATLETI INTERNAZIONALI:

Kosgei Jacob Kipkorir KEN 1h 00’22” (2023)

Eyob Faniel ITA 1h 00’36” (2022) - ex primatista italiano ( si attende conferma )

Ekidor Simon Dudi KEN 1h 01’23” (2025) - Maranello-Modena (3°)

Leonard Kipngeno Bor KEN 1h 02’46” (2024) - vincitore della 20 km di Lausanne 2025 (59’38”)

Limenh Valelign ETH 1h 03’31” (2025)

Julien Gueydion FRA 1h 06’49” (2025) - Maranello-Modena (12°)

Fenja Mulugeta ETH



LA MEDAGLIA DI FINISHER

La medaglia di AOSTA21K, anche questa volta renderà omaggio alla città fondata nel 25 a.C. con il nome di Augusta Praetoria Salassorum. Dopo l’Arco d’Augusto (2023) e il Teatro Romano (2024), quest’anno è il turno della Porta Pretoria, ingresso orientale del castrum romano, fortificato e circondato da possenti mura. La medaglia cerchiata in rosso e più grande è quella della BCC Valdostana International Half Marathon, versione azzurra per la Auto Mont Blanc 10K Race. Tutti gli atleti che porteranno a termine la gara avranno diritto alla medaglia di finisher.



LA T-SHIRT UFFICIALE

La t-shirt è stata presentata sui canali social della manifestazione e fa parte del race-kit compreso nell’iscrizione. Sarà certamente indossata da gran parte dei partecipanti nel fine settimana del 24 e 25 maggio. È azzurra come il cielo sopra le nostre montagne e personalizzata con il logo della manifestazione e dei partner più importanti.



EXPO VILLAGE E ISCRIZIONI

Gli atleti potranno ritirare il pettorale alla segreteria di gara situata all’expo village, in piazza Arco d’Augusto. Il pacco gara e la t-shirt saranno consegnati all’interno della sala conferenze della BCC, in via Garibaldi. L’Expo Marathon sarà aperto sabato 24 dalle ore 13:30 alle 20:00 e domenica 25 dalle ore 9:30 alle 14:00. Un punto di ritrovo e di riferimento, una vetrina per sponsor e partner di AOSTA21K.

SCHOOL & FAMILY GAME SABATO 24 MAGGIO

La giornata di sabato 24 maggio sarà animata dall’Expo Village, ma godrà anche dei sorrisi e del divertimento di tanti giovani. A partire dalle 14:00, all’interno del Parco Puchoz, bambini e bambine potranno affrontare un percorso composto da nove divertenti stazioni di gioco, dedicandosi ad attività come basket, ciclismo, gimkana di atletica, rugby, volley, bocce, eco ambiente game, ruota della fortuna e al clown Neno.

I minori, accompagnati da un maggiorenne, riceveranno al momento dell’iscrizione, totalmente gratuita, la t-shirt Aosta21K a loro dedicata, il pettorale per accedere all’area giochi e una mappa per orientarsi e portare a termine l’esperienza. I bambini che concluderanno almeno cinque prove tra le nove stazioni previste riceveranno un regalo e buoni sconto, uno di questi valido per l’iscrizione agevolata alla CAS Buongiorno Aosta di domenica 25 maggio.

Oltre a quelle sul campo, sono previste anche un’iscrizione anticipata per istituti scolastici e associazioni. Le scuole o le ASD interessate a partecipare a “School&Family Game 2025” potranno inviare l’elenco delle adesioni entro il 16 maggio 2025. L’iscrizione dovrà essere formalizzata sul campo dai genitori il giorno della manifestazione. Informazioni dettagliate sul sito www.aosta21k.com .

SERVIZI FUORI CORSA - BABY SITTING

Organizzato con la collaborazione del Comitato UISP Valle d’Aosta, all’interno del Parco Puchoz sarà disponibile un servizio di baby-sitting gratuito per i bambini dei genitori impegnati in gara.

DIRETTA STREAMING

AOSTA21K sarà raccontata attraverso una diretta streaming diffusa su YouTube, Facebook e il sito internet. Le immagini e la regia saranno curate dalla società Aries Digital Technology Company. Dal salotto allestito a pochi metri dal palco di piazza Arco d’Augusto interverranno il giornalista valdostano François Domaine, la speaker internazionale Vicky Pieniazek e Carlo Cantales, voce ufficiale quest’anno anche della Roma-Ostia, Napoli City Half Marathon, Run Rome the Marathon, nonché consigliere nazionale Fidal. Intratterranno il pubblico commentando le gare e intervistando gli ospiti presenti nell’area del traguardo. La diretta inizierà pochi minuti prima delle 9 (orario di partenza) e proseguirà fino alla cerimonia di premiazione.

CONCORSO VIDEO

“Racconta AOSTA21K” è il concorso video nato dalla sinergia tra Film Commission Vallée d’Aoste, Aiace Valle d’Aosta e Atletica Sandro Calvesi. Durante la manifestazione professionisti e appassionati dell’audiovisivo potranno dare sfogo alla propria creatività. I partecipanti saranno chiamati a realizzare due video: un “promo” della durata massima di 60 secondi e un “reportage” tra i 3 e i 5 minuti con il racconto delle due giornate di AOSTA21K.

L’AMBIENTE

AOSTA21K si conferma essere un evento a basso impatto ambientale, attestato da ECOACTIONS LEGAMBIENTE, grazie alle sue iniziative per una migliore gestione delle risorse, tese a minimizzare il dispendio energetico: l’attenta scelta dei materiali (riciclati e/o compostabili), auto e moto full-electric per staff, cameraman, medico sul percorso, giudici, comunicazioni in forma digitale, due specifiche postazioni di School & Family Game per divertire insegnando al tempo la raccolta differenziata ai giovani, gestita da Enval.

PARTNERSHIP CON MARATONA DI RAVENNA

Prosegue la collaborazione dell’Atletica Sandro Calvesi con RavennaInSport, che gestisce la comunicazione e promozione di Maratona di Ravenna e altri grandi eventi, per portare Aosta21K al livello internazionale che merita e farla diventare “il” grande evento sportivo e turistico promozionale di Aosta.

I PARTNER DELL’EVENTO

AOSTA21K abbraccerà i territori del Comune di Aosta e quelli limitrofi di Gressan, Pollein, Charvensod e Saint-Christophe ed è organizzato anche grazie alla collaborazione di Regione Autonoma Valle d’Aosta, Coni della Valle d’Aosta e Comitato regionale Fidal.

Numerosi i partner privati che sostengono l’evento: Cogne Acciai Speciali e BCC Valdostana (main sponsor), Ottoz e Italnolo (gold), Citroën e Opel con la concessionaria Automontblanc (official car), EMotion (official moto), CVA, Comeca, Marazzato, Valmatic, Vesuvius, Fida, BCP Progettazione, Com.Steel, GMI, Sidi, Nippon Gases, Cappio Trasporti, GAP, Salva, La Cisa, EnVal, Nicma, HMS, Almag, SKF e Misano (sponsor), Top Italia Radio (radio partner), Cisalfa, Sorgenti Monte Bianco, Vittoria Assicurazioni Agenzia Aosta, Dome Sport, Compass Group, Bricofer Group S.p.A., Pellegrinelli (fornitori ufficiali). Partner di AOSTA21K anche Aosta Valley Card, Forte di Bard, Uisp e Pila Bikeland.