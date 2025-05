Campionati Italiani individuali di corsa in montagna cadetti e allievi - Cortenova

Domenica 18 maggio si sono svolti a Cortenova (LC) i Campionati Italiani individuali di corsa in montagna per le categorie cadetti e allievi, validi anche come campionato per regioni cadetti, 1a fase dei CdS allievi/e e fase unica CdS cadetti/e.

A rappresentare la Valle d’Aosta nella categoria cadetti e cadette un gruppo scelto di atleti: al maschile Thierry Cretier, Luca Beltramelli e Mattia Consol, mentre al femminile Cecilia Lazzarin, Abigail Martinet e Merilin Mortara. In gara per il campionato italiano anche altri atleti valdostani.

Sia al maschile che al femminile la rappresentativa Valdostana si è classificata in 7a posizione raccogliendo rispettivamente 31 e 33 punti derivanti dai posizionamenti degli atleti. Anche nella classifica combinata la VDA è 7a con 64 punti. A fine della 1a fase dei CdS allievi l’Atletica Sandro Calvesi è 3a con 100 punti e l’APD Pont-Saint-Martin 11o con 77 punti. Al femminile l’APD Pont-Saint-Martin è 9o con 43 punti. Per la fase unica dei CdS cadetti l’APD Pont-Saint-Martin si è classificato in 16a posizione con 49 punti, mentre l’Atletica Monterosa Fogu Arnad è 33a con 16 punti. Al femminile la prima tra le società valdostane è l’Atletica Pont Donnas con 40 punti posizionata alla 19a piazza. Seguono l’Atletica Sandro Calvesi 25a con 34 punti e APD Pont-Saint-Martin 28o con 29 punti.

Nella gara da 2,25 km per i campionati cadetti, Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) guida le valdostane della rappresentativa con un 21o posto in 12’51" (40 pt). Seguono Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi), 42a in 13’52" (19 pt) e Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi), 46a in 14’04" (15 pt). Bene anche le atlete della Pont-Saint-Martin nella gara individuale: Benedetta Chieno (2010) è 47a in 14’04" (14 pt), Ludovica Ferrari (2011) 53a in 14’44" (8 pt), e Linda Laura Pinet (2011) 54a in 14’45" (7 pt). Nella prova cadetti (3,5 km), buone prestazioni per i valdostani in rappresentativa: Thierry Cretier (2010, Pont-Saint-Martin) 27o in 17’46" (34 pt), Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 45o in 18’30" (16 pt) e Mattia Consol (2010, Pont-Saint-Martin) si classifica 48o in 18’35" (13 pt). Presenti anche Niccolò Bertino (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) e Simone Bertolin (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che chiudono rispettivamente 64o in 19’50" e 67o in 19’55".

Sui 4,5 km riservati alla categoria allievi, ottima prova per Marco Magistro (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che chiude al 4o posto in 20’09", raccogliendo 57 punti. A seguire, Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) è 9o in 20’51" (52 pt), mentre il compagno di squadra Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) si piazza 13o in 21’03" (48 pt). Aimé Lombard (2009, Pont-Saint-Martin) è 42o in 24’12" (20 pt). Tra le allieve impegnate sui 3,5 km, Giulia Framarin (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) termina 13a in 21’24" portando 28 punti, seguita da Estelle Diemoz (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin), 26a in 22’27" (15 pt).

Completano la giornata le gare regionali ragazzi e ragazze. Tra i ragazzi, Matteo Donato (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 10o in 6’05", Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 20o in 6’32", Elia Pinet (2013, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 30o in 7’02" e Diego Scaramuccia (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 36o in 7’18". Nella prova ragazze, Annie Bosonetto (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) chiude 27a in 7’36", seguita da Aurora Mania (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin), 34a in 7’48".

