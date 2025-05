Il 17 e 18 maggio il Centro Sportivo Comunale di Alessandria ha ospitato la fase regionale dei Campionati di Società Allievi e Allieve

Sabato 17 e domenica 18 maggio il Centro Sportivo Comunale di Alessandria ha ospitato la fase regionale dei Campionati di Società Allievi e Allieve. Un weekend denso di gare, vento contrario ma tanti primati personali per i nostri giovani allievi e allieve.

Tra le allieve, ancora una volta protagonista Matilde Abelli, che nei 400m corre in 57”76 e centrando un ottimo 2° posto. Molto bene anche Serena Molinari, 7ª nei 400hs con il nuovo personale di 1’08”46.

Nel mezzofondo, Francesca Milani si migliora nettamente nei 1500m, chiudendo in 5’28”67 e abbassando di 10” il proprio PB, il giorno successivo ha debuttato negli 800m con 2’43”63.

Nei 3000m, Sylvie Vallet ha portato a termine la prova in 11’54”34 (9ª).

Nei 100m, fortemente condizionati dal vento contrario, Elisabetta Berlier (14”77) e Giulia Varone (15”48) hanno concluso al 33° e 38° posto. Nei 200m, Chiara Graziano ha chiuso in 27”86, migliorando il proprio primato con vento regolare, poi anche Elisabetta Berlier si migliora (30”17) nonostante il vento e chiude 28° e poi 33ª Letizia Saba (31”73).

Martina Soraglia ha centrato due primati personali: 1m53 nell’alto e 2m30 nell’asta, superati entrambi al terzo tentativo. Nel lungo, Ludovica Costa ha saltato 4m84 (+3.2 m/s), mentre nel triplo Eleonora Zoja ha raggiunto i 9m98 (+6.9 m/s).

Nei lanci, ancora Eleonora Zoja nel getto del peso chiude 5ª con 8m57 (nuovo PB), mentre Yasmine Lucianò nel martello

chiude con un ottimo 4° posto e una misura di 41m47.

Nel disco Letizia Saba ha chiuso con 17m09, mentre nel giavellotto Ludovica Costa ha raggiunto gli 8m23.

La staffetta 4x100, composta da Abelli, Soraglia, Graziano e Costa, ha corso in 52”06, segnando un buon 7° posto finale.

Nella staffetta del miglio, Serena Molinari, Francesca Milani, Chiara Graziano e Sylvie Vallet chiudono in 4’30”17 e al 5° posto finale.

Al maschile, i 400m hanno visto in gara Gabriel Spensatello (55”11) e Francesco Bois (58”98).

Nei 400hs Gabriele Mappelli ha migliorato il personale di 2”, chiudendo in 1’01”70 e classificandosi al 10° posto.

In programma anche gare extra per gli assoluti: nei 400hs H91 Matteo Pagliarin si migliora correndo in 59”27, scendendo per la prima volta sotto il muro dei 60”.

Alla fine delle due giornate le nostre allieve si piazzano al 4° posto della classifica tra Piemonte e Valle d’Aosta con 7641 punti e l’unica società valdostana a portare a termine la fase regionale dei CDS Allieve.