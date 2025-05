Atletica: Campionati di Società Assoluti, Veneto e Toscana

In gara nei CdS anche i valdostani tesserati per società non in regione: in Toscana a Lucca Corinne Challancin (1999, Atl. Firenze Marathon) vince la gara di salto triplo con la misura di 13,08 m (SB) portando 1024 punti. Nel lancio del disco c’è il 4o posto di Florencia Mazzarello (2000, Atl. Firenze Marathon) con la misura di 40,73m (718 pt). In Veneto Jean-marie Robbin (1998, Atl. Biotekna) si è classificato 3o sui 400Hs in 51"86 portando alla propria società 1039 punti. Nella 4x400 Robbin, assieme a Giacomo Zampese, Alexi Atchori Essoh e Pietro Pivotto, chiude in 5a posizione con il tempo di 3’17"83, totalizzando 936 punti.