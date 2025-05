Atletica: Campionati di Società Assoluti - Mondovì

Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio si sono tenuti i Campionati di Società Assoluti valdostani e piemontesi sulla pista di Mondovì, valida per la classifica nazionale di società e per l’accesso alle finali oro, argento, bronzo e B. Le gare sono state in parte condizionate dal meteo che ha visto soprattutto nella giornata di domenica importanti precipitazioni su Mondovì durante le gare˙

La miglior società valdostana è stata l’Atl. Cogne Aosta sia al maschile che al femminile raccogliendo rispettivamente 9294 e 10156 punti. Al maschile 2o posto per l’Atl. Sandro Calvesi con 8546 punti e 3o l’Alt. Pont Donnas con 5614 punti. Stessa classifica al femminile con l’Atl. Sandro Calvesi che ha raccolto 9459 punti e l’Atl. Pont Donnas 5296 punti. A formare il punteggio per ogni società ha contribuito il punteggio singolo del miglior atleta della società nelle varie specialità.

Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) vince i 400m con il tempo di 53"77 portando alla sua società 1059 punti. Punteggio più alto tra tutti i valdostani. 5o posto per Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) in 56"94 (943 pt.). Al maschile Emilien Ronc(2009, Atl. Pont Donnas) in 53"36 è 42o (671 pt.), seguito da Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) 45o in 53"67 (655 pt.) e da Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) 46o in 53"84 (646 pt.). Non a punteggio al femminile la 26a posizione è di Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) in 1’05"87, mentre al maschile Gabriel Spensatello (2009, Atl. Cogne Aosta) è 53o in 54"69.

Nei 400 ostacoli femminili Elisabetta Munari (2004, Atl. Sandro Calvesi) è 3a in 1’01"43 (SB) portando 980 punti all’Atl. Sandro Calvesi. Ottimo anche il 5o posto di Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che alla sua prima gara sulla distanza stampa 1’02"75 (943 pt) facendo anche il minimo per i campionati italiani di categoria fissato a 1’07"50, mentre Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) chiude 15a in 1’09"38 con 766 punti. Tra i maschi, Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) è il migliore con il 13o posto preso in 58"87 (732 pt), seguito da Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) 24o in 1’02"73 (586 pt). Nella stessa gara, ma con punteggio non valido per i CdS Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) è 17o in 1’00"30 e Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) 27o in 1’03"93.

Sui 200m Eleonora Foudraz è 4a in 24"65 che valgono 974 punti, 8a Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) in 25"10 (933 pt.). Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) è 56a in 31"33, ma con punteggio non valido per la classifica di società. Nella classifica maschile Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) è 33o in 23"28 (758 pt.), Giulio Bergesio (2003, Atl. Sandro Calvesi) è62o in 23"99 (672 pt.) e Erik Busso (2007, Atl. Pont Donnas) 100o in 26"06 (452 pt.).

Ottimo 2o posto per Elisabetta Munari (2004, Atl. Sandro Calvesi) nei 100hs con 14"90 che le vale 907 punti. Per Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) arriva la 14a piazza in 17"35 (636 pt). Nei 110hs maschili, Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) termina 12o in 18"78 con 377 punti.

Nel salto in alto Federico Deligios (1994, Atl. Sandro Calvesi) conquista il 4o posto superando lasticella a 1,91 m e totalizzando 836 punti. Bene anche Leonardo Marana (2007, Atl. Co- gne Aosta) e André Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) rispettivamente 9o e 11o con la stessa misura di 1,75 m (698 pt). Nella pedana femminile 4o posto per Jade Porceillon (2008, Atl.

Pont Donnas) con la misura di 1,56 m (792 pt). Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) è 12a con 1,45 m (687 pt), seguita da Asia Oliva (2009, Atl. Sandro Calvesi) 21a con 1,35 m (593 pt).

Nel salto triplo femminile, ottimo 5o posto per Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) che salta a 11,18 m (832 pt). Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) si piazza in 13a posizione con 10,19 m (734 pt), mentre Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) è 17a con 9,82 m (697 pt). Tra gli uomini, Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) è 8o con 13,21 m (767 pt), seguito da Mattia Mancini (2007, Atl. Cogne Aosta) in 18a posizione con 11,83 m (626 pt), e Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) 27o con 11,20 m (562 pt). Fuori dai punteggi per il CdS Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 10o con a misura di 12,42m e Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) con 12,07m è 14o.

Ottimo 6o posto per Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) che chiude i 1500m in 4’02"66 con 823 punti. Etienne Chenal (2008, Atl. Sandro Calvesi) è 34o in 4’33"97 (501 pt). Tra le donne, Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) è 19a con 5’03"96 e 746 punti, seguita da Roberta Cuneaz (1972, Atl. Sandro Calvesi) 30a in 5’26"75 (609 pt), e da Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) 31a in 5’28"44 (599 pt). In gara, ma con punteggio non calcolato per il punteggio di società anche Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) con un buon 113o posto e il personale di 4’06"71 e Michele Iurlaro (2005, Atl. Sandro Calvesi) 58o in 5’08"43 (PB). Al femminile invece c’è il 33o posto per Sophie Vallet (2005, Atl. Cogne Aosta) in 5’36"30 e il 35o di Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) in 5’38"09.

Nel lungo femminile, Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) che con 5,11 metri si piazza 7a e tota- lizza 807 punti. Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) 18a con 4,77 metri (734 pt), seguita da Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) 23a con 4,67 m (713 pt). Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pont Donnas) 24a con 4,62 m, mentre Ndeye Maty Thiam (2008, Atl. Cogne Aosta), 42a con un salto da 2,99 m. Al maschile 11o posto per Elia Franciscono (2002, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 6,19 m che gli vale 750 punti. Federico Deligios (1994, Atl. Sandro Calvesi) si classifica al 27o posto con 5,69 m (645 pt), mentre Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) è 29o con 5,65 m (637 pt). Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta) è 20o con 5,81m e 30o Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 5,58m.

La squadra femminile dellAtl. Cogne Aosta composta da Chiara Graziano, Veronica Pirana, Giorgia Romeo e Martina Saroglia nella taffetta 4x100m è 12a in 52"51 con 806 punti. La seconda squadra dell’Atl. Cogne, formata da Letizia Saba, Ludovica Costa, Elisabetta Berlier, Giulia Varone e con punteggio fuori dalla somma per il CdS, si classifica al 18o posto con 56"23. Tra gli uomini, la staffetta dellAtl. Cogne Aosta formata da Matteo Pagliarin, Andrea Carrozzino, Leonardo Marana e Mattia Mancini è 15a in 45"34 con 721 punti. La seconda squadra maschile dellAtl. Cogne Aosta, composta da Samuel Zilio, Gabriel Spensatello, Gabriele Mappelli e Gabriele Louis Leone, è 23a con 46"87.

Nel lancio del martello, Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Aosta) conquista il 3o posto con 45,71 m (702 pt). Giuseppina Sergi (1959, Atl. Sandro Calvesi) è 27a con 11,32 m (155 pt). Tra gli uomini, Laurent Plebs (2004, Atl. Cogne Aosta) è 8o con 38,55 m (564 pt), seguito da Juan Jose Herrera (1986, Atl. Sandro Calvesi), 12o con 31,69 m (459 pt). Al femminile fuori dal punteggio Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) si prende il 6o posto con 39,13m, mentre al maschile c’è il 20o posto di Giovambattista Bova (1959, Atl. Sandro Calvesi) con 13,47m.

Nei 100 metri femminili la miglior valdostana è Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) 41a in 13"72 con 680 punti. Seguono Isabella Cutuli (1995, Atl. Sandro Calvesi) 50a con 13"92 (647 pt) e Giorgia Romeo (2006, Atl. Cogne Aosta) 60a in 14"14 (612 pt). Tra gli uomini, Giulio Bergesio (2003, Atl. Sandro Calvesi) chiude al 49o posto in 11"81 (663 pt), seguito da Daniel Bosonin (2005, Atl. Pont Donnas) 54o con 11"92 (635 pt) e Gabriele Louis Leone (2007, Atl. Cogne Aosta) 72o in 12"11 (588 pt). Buone prestazione anche per gli altri valdostani con punteggio non valido al fine della classifica: al femminile 72o posto per Elisabetta Berlier (2009, Atl. Cogne Aosta) in 14"79 e 75o per Giulia Varone (2009, Atl. Cogne Aosta) in 15"15. Al maschile Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 76o in 12"21, mentre Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta) 77o in 12"28.

Negli 800 metri Mattia Rodà Savoini (1995, Atl. Sandro Calvesi) è 9o con il tempo di 2’03"79 (670 pt). Gabriele Saba (2006, Atl. Cogne Aosta) è 13o in 2’05"84 (624 pt), ed Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) 18o in 2’10"68 (521 pt). Nella prova femminile degli 800 metri, Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) chiude al 21o posto in 2’33"31 (643 pt), seguita da Martina Milani (2007, Atl. Cogne Aosta) 23a con 2’33"94 (634 pt) e da Roberta Cuneaz (1972, Atl. Sandro Calvesi) 33a in 2’47"11 (472 pt). Etienne Chenal (2008, Atl. Sandro Calvesi) è 42o in 2’18"20, mentre Michele Iurlaro (2005, Atl. Sandro Calvesi) è 57o in 2’28"93 con punteggi non validi per il totale finale.

Nel salto con l’asta Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) si classifica in 11a posizione riu- scendo a superare l’asticella posta a 3,70m e portando 648 punti. Al femminile Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) è 15a con 2,20m (420 pt).

Sui 3000 siepi Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) in 10’33"21 si prende l’8o posto por- tando all’Atl. Cogne Aosta 645 punti.

Luca Biondi (2006, Atl. Cogne Aosta) nel giavellotto è 12o con 40,65 m (545 pt), Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 21o con 31,03 m (410 pt), e Giovambattista Bova (1959, Atl. Sandro Calvesi) è 28o con 17,88 m (227 pt).

Nel getto del peso maschile, Juan Jose Herrera (1986, Atl. Sandro Calvesi) chiude 15o con un lancio di 9,93 metri (524 pt), mentre Laurent Plebs (2004, Atl. Cogne Aosta) è 27o con 7,19 metri (363 pt). Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) è 19a con la misura di 7,00 m (401 pt), seguita da Giuseppina Sergi (1959, Atl. Sandro Calvesi), 24a con 6,03 m (342 pt).

Nel lancio del disco Luca Biondi (2006, Atl. Cogne Aosta) si piazza 19o con 27,88 m (474 pt), mentre Luigi Vesan (1965, Atl. Sandro Calvesi) è 26o con 18,22 m (300 pt). Tra le donne, Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Aosta) è 17a con 23,37 m (402 pt), seguita da Chiara Ansaldi (1968, Atl. Sandro Calvesi), 30a con 15,06 m (251 pt). Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) è 20a con 18,50m.

Ottimo 4o posto per la staffetta 4x400 dellAtl. Cogne Aosta composta da Serena Molinari, Sylvie Vallet, Veronica Pirana e Matilde Abelli, che chiude in 4’07"98 totalizzando 840 punti. Al maschile la migliore valdostana si è classificata al 7o posto con la formazione dellAtl. Cogne Aosta composta da Marco Lanteri, Gabriele Saba, Andrea Carrozzino e Mattia Berlier con il tempo di 3’32"18 (749 pt). 15a la staffetta B dellAtl. Cogne Aosta con Francesco Bois, Etienne Map- pelli, Gabriele Mappelli e Gabriel Spensatello in 3’42"77. A punteggio per l’Atl. Sandro Calvesi la staffetta composta da Mattia Rodà Savoini, Michele Iurlaro, Etienne Chenal e Maurizio Pascale, che chiude in 16a posizione con 3’48"74 (559 pt).