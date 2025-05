Atletica: 3a prova Grand Prix Ragazzi e Cadetti e gare assolute - Donnas

Sabato 3 maggio a Donnas si è svolta la 3a prova del Grand Prix della categoria ragazzi e cadetti. Questa volta il triathlon ragazzi/e era composto dai 60m, salto in alto per i ragazzi/ getto del peso per le ragazze e 600m. Le prove riservate ai cadetti invece sono state 80m, 300Hs, 1000m, 3km marcia, salto in altro, triplo e lancio del disco (1kg cadette/1.5 kg cadetti) e getto del peso (3kg cadette/4kg cadetti). Come anche nelle manifestazioni precedenti a contornare il tutto ci sono state le prove delle categorie assolute.

Ragazzi Dopo il 2o posto della scorsa tappa, Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) si prende questa volta si prende la medaglia d’oro riuscendo a raccogliere 1708 punti totali vincendo le gare dei 60m (8"47, 578 pt) e alto (1,46m, 716 pt) e il 2o posto nei 600m (1’52"83, 414 pt). Fiocchini ha staccato di 200 punti il compagno di squadra Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) che, dopo la vittoria nella settimana precedente, si deve accontentare con 1570 punti del 2o posto: 2o nei 60m (8"71, 507 pt), 3o nell’alto (1,31m, 592 pt) e 1o nei 600m (1’50"39, 471 pt). Emanule Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) è 3o con 1423 punti totali: 5o nei 60m (9"06, 411pt), 2o nell’alto (1,40m, 666pt) e 5o nei 600m (1’55"93, 346 pt).

Nel triathlon femminile Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) si riconferma dopo il primo posto della scorsa settimana. La portacolori della Cogne è riuscita a raccogliere 2000 punti nelle tre prove staccando la 2a classificata di quasi 400 punti. Testolin vince sia i 60m (8"69, 719 pt) che i 600m (1’47"43, 853pt) e si porta a casa una 2a posizione nel getto del peso (7,64m, 428 pt). L’argento va a Maria Navarretta (2012, Atl. Cogne Aosta) con 1636 punti che batte la prima fuori regione, Amelie Garcia Mazza (2013, CUS Torino) (1601 pt), di 35 punti: 5a nei 60m (9"19, 621pt), 4a nel peso (7,31m, 399pt) e 5a nei 600m (1’47"88, 616 pt). A completare il podio ragazze è Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) con 1546 punti: 15a nei 60m (9"59, 543 pt), 7a nel peso (6,65m, 340 pt) e 2a nei 600m (1’55"38, 663 pt).

Cadetti Nel GP cadetti la vittoria è andata a Alessandro Bertucci (Atl. Pont Donnas) con 1075 pt. 2o Federico Gaggioli (Atl. Cogne Aosta) con 999 pt. e 3o Mohamed Alaa Saib (Atl. Cogne Aosta) con 994 pt. Al femminile a vincere è stata Alicia Layla Fanheiro (Atl. Cogne Aosta) con 1367 pt., 2o posto per Eleonora Dellio (Atl. Cogne Aosta) con 1323 punti e a chiudere il podio è stata Carola Rosazza Buro (Atl. Sandro Calvesi) con 1196 punti.

Ottima prova per Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) sui 1000m che vince la gara con il tempo di 2’39"31 a meno di un secondo dal record regionale di Andrea Casassa di 2’38"35. Con il suo nuovo primato personale Vierin scala di un posto nella graduatoria nazionale passando in 5a posizione. Il 2o in regione è Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 3’03"48 (7o nella classifica generale) e 3o Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta) in 3’08"56 (10o gen). Al femminile la vittoria va a Greta Ricceri (2010, Unione Giovane Biella) in 3’09"62. 2o posto per Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) in 3’17"91, 1a nel podio regionale. Tra le valdostane la 2a è Abigail Martinet (2010, Sandro Calvesi) in 3’24"63 (5a gen) e 3a Mia Zabaite (2010, Sandro Calvesi) in 3’35"79 (7a gen.).

Nella prova sugli 80m la vittoria nella classifica generale è andata a Alessandro Ponti (2010, Sa- fatletica) in 9"57. Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è preso il 2o posto in 9"84, miglior valdostano in gara. 2o posto in regione per Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) in 10"20 (4o generale) e 3o Ares Solovyov (2011, Sandro Calvesi) in 10"95 (11o generale). Al fem- minile a vincere è stata Amanda Benso (2010, GSA Valsesia) in 10"45. Il podio regionale, invece si è composto con il 1o posto di Mia Zabaite (2010, Sandro Calvesi) in 10"51 (4a gen.), l’argento di Mya Canalini (2011, Sandro Calvesi) in 10"63 (6a gen.) e il bronzo di Magali Cuneaz (2010, Sandro Calvesi) in 10"67 (7a gen.).

Sui 300Hs maschili il vincitore è stato Francesco Simbula (2010, Atl. Mondovì) in 41"02 , 2o posto per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 41"77 e miglior valdostano. il 5o posto e il 2o in regione sono andati ad Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 51"86. Nella prova cadette a vincere è stata Cecilia Balbo (2010, Atl. Mondovì) in 47"80. La miglior valdostana è stata Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) 5a in 49"89.

L’oro nell’alto se l’è aggiudicato Lorenzo Marino (2010, Atl. Mondovì) con la misura di 1,62m. Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi), 3o in classifica con 1,56m è stato il migliore della classifica regionale, stessa misura per Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) che chiude 4o gen. e 3o valdostano con un errore in più ad 1,56m. Ha chiuso in 5a posizone e 3a regionale Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) con 1,53m. Al femminile vittoria per Annalisa Magliano (2011, Roata Chiusani) che supera lasticella a 1,59m. Sul podio regionale si piazzano a pari merito Diana Costa (2011, Atl. Cogne Aosta) e Iris Mathamel (2011, Atl. Sandro Calvesi), entrambe con la misura di 1,30m. 3a posizione per Anais Creux (2011, Atl. Cogne Aosta) con 1,25m (4a gen.). Nel salto triplo femminile si impone Teresa Basso (2010, Atl. Mondovì) con la misura di 10,21m. Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) è 2a con 9,88m, miglior misura regionale. Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta), ha concluso in 6a posizione e 2a valdostana con 9,51m, mentre Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta) si è classificata 8a e bronzo regionale con 9,47m. Al maschile ha vinto Alessandro Ponti (2010, Safatletica) con 12,74m. Tra i valdostani il migliore è Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi), 5o in classifica generale con 10,57m.

La gara del getto del peso (4kg) è stata vinta da Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 10,76m. Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) si è preso il 2o posto regionale e 3o gen. lanciando a 9,24m, mentre Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) è 3o con 8,37m (4o gen.). Al femminile la vittoria va alla lombarda Chiara Sora (2010, Atl. Brusaporto) che si impone con la misura di 12,24m. Nella classifica regionale i primi tre posti sono stati occupati da Carola Rosazza Buro (2010, Sandro Calvesi) 6,94m (3a gen.), Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 6,64m (4a gen.) e Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) con 6,36m (6a gen.).

Nel lancio del disco (1.5kg) a vincere è Nicolò Brocchieri (2010, Atl. Cornaredo) con la misura di 29,73m. Per la Valle d’Aosta il migliore è stato Yannick Cavani (2010, Atl. Cogne Aosta) 23,45m (2o gen.). 2o Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta) con 14,10m (4o gen.) e 3o Davide Maurice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas) con 13,62m (5o gen.). Al femminile (disco 1kg) a vincere è stata Chiara Sora (2010, Atl. Brusaporto) con 36,56m, 2a Noemi Chapel (2011, Atl. Cogne Aosta) con 12,88m (5a gen.) e 3a Alaa Koussaimi (2011, Atl. Cogne Aosta) 12,57m (6a gen.). A vincere i 3000m Marcia è stata Carolina Ribezzo (2010, Atl. Mondovì) in 16’18"26 , 2o posto per Eva Zoppo Ronzero (2011, Pont Donnas) in 18’57"40 e 3o per Margot Pitet (2010, Pont Donnas) in 19’51"82.

Nelle staffette 4x100m la Calvesi si porta a casa il 1o e 3o posto femminile in con le formazioni Albiero, Cuneaz, Rosazza Buro, Canalini (Atl. Sandro Calvesi A) in 52"77 e Martinet, China Bino, Mathamel, Mortara (Atl. Sandro Calvesi B) in 57"33. 2o posto per Bolamperti, Crola, Lanceni, Opoku (GAO Oleggio A) in 55"62. Al femminile a vinvere è statat la formazione Favre, Blanc, Solovyov, Ropele (Sandro Calvesi A) in 51"57.

Assoluti Sui 100m la vittoria va a Alessio Faggin (2003, Fiamme Oro Padova) in 10"56 , 2o Mattia Italo Arnaboldi (2004, Atl. Riccardi Milano) in 10"74 e 3o Alessandro D’Oronzo (2002, Circolo Giovanile Bresso) in 10"75. Presente anche Federico Guglielmi (2002, CS Carabinieri) che ha corso solo nelle batterie facendo segnale il miglio tempo di giornata fermando il cronometro a 10"35. Nella classifica regionale il migliore è stato Maurizio Pascale (1994, Sandro Calvesi) che si è classificato al 19o posto in 11"42. Mattia Berlìer (2006, Atl. Cogne Aosta) in 11"43 , a solo 1 centesimo da Pascale, è 20o e 2o valdostano, mentre in 29a posizione si è classificato Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas), 3o in regione in 11"73. Al femminile la prova la vince Ilaria Contran (2005, Safatletica) in 11"77 , 2o posto per Elisa Calzolari (2009, Safatletica) in 11"92 e 3o per Claudia Ferrarini (2004, A.G. Comense) in 12"17. La prima valdostana è Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) 12a in 13"32, seguita subito dopo da Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) 2a valdostana e 13a totale in 13"34. La 3a valdostana è Isabella Germano Ravina (2008, Atl. Pont Donnas) 15a in 13"56.

Sui 400Hs il primo posto è andato a Gabriele Beccaria (2007, Atl. Mondovì) in 56"39, 2o il valdo- stano Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) in 58"84 e 3o Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) in 1’00"55. Al femminile a vincere è stata Anna Rita Mamiedi (2008, Atl. Mondovì) in 1’09"06, 2a Giulia Gattino (2006, Sisport) in 1’10"46 e 3a Chiara Torno (2009, Atl. Pinerolo) in 1’11"37. La migliore valdostana è stata Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) 4a in 1’11"44 seguita da Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) 5a in 1’15"43.

Sui 3000m la vittoria va a Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) che ha concluso i 7 giri e mezzo in 9’39"25, 2o posto per Luca Zanotti (1973, Atl. Pinerolo) in 10’56"15. Nella gara femminile è la valdostana Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) ad imporsi in 10’53"77 sulle avversarie. 2o posto per Veleda Valente (1994, Lyceum Roma XIII) in 11’05"91 e 3a Giorgia Bongiovanni (2009, Atl. Arcobaleno Savona) in 11’35"86. Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) è la 2a miglior valdostana e 4a della classifica generale in 12’29"15.

Nella prova di salto in alto la vittoria va a Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) 1o con la misura di 1,76m e serie senza nulli fino ai 3 nulli a quota 1,83m. 2o posto per Alessio Bellora (2007, Safatletica) con la misura di 1,73m e 3o Daniel Bosonin (2005, Atl. Pont Donnas) anche lui a quota 1,73m, ma con un errore in più a quota 1,70m. Jade Porceillon (2008, Pont Donnas) vince nella gara femminile con 1,50m e anche lei con serie netta e poi 3 errori alla misura di 1,53m a pari merito con Sofia Donetto (2007, Sisport) anche lei serie netta fino a 1,50m. 3o posto per Aurora Furlan (2008, Futuratletica Piemonte) anche lei con 1,50m, ma con due errori a quota più bassa. la 2a valdostana è stata Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta), 4a con 1,45m e la 3a è stata Asia Oliva (2009, Atl. Sandro Calvesi) 6a con la misura di 1,20m.

Nel salto triplo la vittoria va al piemontese Filippo Gallo (2007, Sisport) con un balzo a 14,08m, 2o Christian Zanotti (2004, Atl. Pinerolo) con 13,99m e 3o Carlo Paccagnella (2005, Sisport) con 13,96m. Il miglior valdostano è stato Edoardo Lingeri (2009, Pont Donnas) 9o con 12,42m, seguito da Mattia Mancini (2007, Atl. Cogne Aosta) 11o con 11,82m e da Enea Perfetti (2008, Pont Donnas) 12o con 11,74m. Al femminile la gara è stata vinta da Elena Comollo (2004, Sisport) con la misura di 12,53m, 2o posto per Irosayike Dest Ikuenobe (2009, Safatletica) con 11,96m e in 3a posizione la valdostana Alice Lingeri (2007, Pont Donnas) con 11,73m.

Nel lancio del disco femminile (1Kg) pedana con nomi imporranti. A vincere è stata Stefania Stru- millo (1989, Fiamme Azzurre) con 53,16m, 2a Emily Conte (2002, Fiamme Oro Padova) con 52,58m e 3a Sofia Coppari (2004, Atl. Brescia 1950) con 51,91m. La migliore in regione è stata Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta) 18a con 12,77m. Al maschile il podio si è composto Stefano Mar- monti (2004, Libertas Unicusano Livorno) che con 54,02m si è preso il gradino più alto, argento per Samuele Masiani (2001, CUS Torino) con 53,71m e 3o Andrea Fassina (1998, Team-A Lombardia) con 53,26m.

In chiusura di giornata si sono tenute le staffette 4x100 dove al femminile ha vinto la squadra formata da Chiara Torno, Emma Conti, Silvia Tealdo, Marta Aloi (Atl. Pinerolo) in 53"29 . Al ma- schile a vincere sono stati Santos Nicolas Bollini, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni, Francesco Sansovini (Olimpus San Marino) in 42"08 . 2o posto per l’Atl. Pont Donnas con la formazione Filippo Lingeri, Emilien Ronc, Enea Perfetti, Edoardo Lingeri che ha concluso in 46"48.

