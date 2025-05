Atletica: Finale regionale scuole secondarie di primo grado

A Donnas si mercoledì 29 aprile si è tenuta la finale regionale studentesca delle scuole secondarie di primo grado.

Nella classifica a squadre maschile è lI.S. Prosper Duc a conquistare il 1o posto con 19 punti. Seguono lI.S. Mont Rose A con 23 punti e la Mont Emilius 3 con 25. In campo femminile, invece, trionfa lI.S. Mont Rose A con 20 punti. 2o posto per lI.S. Prosper Duc con 24 punti, mentre in 3a posizione si piazza nuovamente la Mont Emilius 3 con 25 punti.

Loic Casalatina (2013, I.S. Mont Rose A) a vince con 10"62 gli 80m piani. 2o posto per Alexis Vallet (2011, I.S. Prosper Duc) in 10"74, 3o Luca Boano (2011, I.S. Valdigne Mont Blanc) in 10"80. Sugli 80m femminili è Emma Cornacchia (2011 , I.s. Valdigne Mont Blanc) a vincere con 11"58. 2o posto per Yasmina Leticia Traore (2011 , I.s. Saint-roch / Atl. Sandro Calvesi) in 11"70, seguita da Anna Mognol (2011, I.s. Mont Rose A ) 3a in 11"84.

La vittoria sugli 80Hs maschili è di Nathan Aloise (2011, I.S. Abbé Trèves) che ferma il crono a 13"74, 2o posto per Noah Desayeux (2012, I.S. Prosper Duc) in 14"80, bronzo per Alejandro Prot (2011, I.S. Grand Combin) in 15"71. A vincere sulla distanza femminile è Reine Fleur Lu- cianaz (2012, I.S. Mont Emilius 3) con il crono di 14"24. 2o posto per Ludovica Lingeri (2011, I.S. Mont Rose A / Atl. Pont Donnas) in 14"26, seguita da Kelly Gard (2012, I.S. Prosper Duc) 3a in 15"07.



Vittoria sui 1000m al maschile per Gianni Fusinaz (2011, I.S. Mont Emilius 3) con 3’14"06. 2o posto per Learco Hervé Collé (2011, I.S. Mont Rose A) in 3’16"33, 3o Alan Millet (2012, I.S. E. Martinet) in 3’19"13. Al femminile è Justine Imperialv (2011, I.S. Valdigne Mont Blanc) a portarsi a casa l’oro con 3’28"13. 2o posto per Viola Bochicchio (2012, I.S. Mont Emilius 1) in 3’29"52, seguita da Alessia Pellicanò (2012, I.S. Mont Rose A) 3a in 3’38"97.

Nel salto in alto maschile è Filippo Tibone (2011, I.S. Mont Emilius 3) a imporsi con 1,48 m. 2o posto per Etienne Cornaz (2011, I.S. Abbé Trèves) in 1,43 m e 3o per Kevin Bianchi (2011, I.S. Grand Combin) anche lui a 1,43 m, ma con un solo errore in più proprio alla quota 1,43. Tra le femmine, vittoria per Mya Canalini (2011, I.S. Mont Emilius 3 / Atl. Sandro Calvesi) con 1,44

m. 2a Diana Costa (2011, I.S. Valdigne Mont Blanc / Atl. Cogne Aosta) con 1.40 m, 3a Merilin Mortara (2011, I.S. Mont Emilius 1 / Atl. Sandro Calvesi) con 1,34 m.

Nel salto in lungo maschile è Lorenzo Vairos (2011, I.S. Mont Rose A / A.P.D. Pont-Saint-Martin) a vincere saltando a 4,34 m. Argento per Gianluca Pagliarin (2011, I.S. Prosper Duc) con 4,31 m, bronzo per Joseph Marcel Gairy Ndiaye (2011, I.S. Don Bosco) con 4,23 m. Nella priva femminile vince Eleonora Aresu (2011, I.S. Mont Rose A) con 4,26 m. Seguono Sofia Garello (2011, I.S. Saint-Roch) 2a con 3,98 m ed Eleonora Pieiller (2011, I.S. Mont Emilius 1) 3a con 3,86 m.

Nel getto del peso da 4 kg, 1o posto per Assane Andrea Seck (2011, I.S. Saint-Roch / Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 10,44 m. 2a posizione per Federico Stacchetti (2011, I.S. Mont Emilius 3) con 10,25 m. A concludere il podio è Felipe Lorenzo Jimenez (2011, I.S. Valdigne Mont Blanc) che lancia a 9,58 m. Nel getto del peso da 3 kg femminile è Corinne Comé (2012,



I.S. Mont Emilius 3) a imporsi con 7,40 m. 2a Beatrice Balme (2011, I.S. Prosper Duc) con 7,07 m, seguita da Angéline Lucchini (2012, I.S. Mont Rose A) 3a con 6,93 m.



Nel lancio del vortex maschile è Ares Solovyov (2011, I.S. Mont Emilius 1 / Atl. Sandro Calvesi) a conquistare la vittoria con un lancio di 57,06 m. 2o posto per Alessio Guardabene (2011, I.S. Prosper Duc) con 51,34 m, seguito da Lorenzo Matteotti (2011, I.S. Abbé Trèves) 3ocon 47,48

m. Tra le ragazze, successo per Giulia Loreti (2011, I.S. Abbé Trèves) con 36,82 m. Argento per Ilaria Menegatti(2011, I.S. Prosper Duc) con 35,96 m, stessa misura per Teresa Golia (2012, I.S. Don Bosco), che chiude 3a posizione con una seconda misura più corta: Menegatti 34,66m, Golia 33,92m.

Nella staffetta 4x100 maschile, oro per la squadra della Mont Emilius 3 (David Varamo, Luca Berl ier, Federico Stacchetti, Filippo Tibone) con il tempo di 54"42. 2o posto per la Prosper Duc (Alexis Vallet, Noah Desayeux, Claudio Fianco, Alessio Guardabene) in 55"08 e a completare il podio è la Grand Combin (Giorgio Debernardi, Alejandro Prot, Kevin Bianchi, Gioele Zanelli) in 56"25. A vincere al femminile è la formazione della Mont Rose A (Eleonora Aresu, Ludovica Lingeri, Ilary Dezzutti, Anna Mognol) che ferma il tempo a 59"22. Seguono la Mont Emilius 3 (Reine Fleur Lucianaz, Violaine DallAra, Céline Praz, Mya Canalini) 2a con 59"52 e la Mont Emilius 1 (Eleonora Pieiller, Merilin Mortara, Gaia Piellier, Viola Luberto) 3a in 59"82.

