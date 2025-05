Atletica: 3a prova Grand Prix Esordienti - Donnas

Domenica 4 maggio, si è tenuta la 3a tappa del Grand Prix esordienti a Donnas. I piccoli atleti nuovamente in gara su diversi triathlon: gli E10 sono stati impegnati nelle prove di 50Hs, peso 2kg (femmine) e vortex (maschi) e 600m. Le categorie più piccole invece hanno dovuto gareggiare sui 200m, salto in lungo e lancio del cerchio.

Nella categoria EF10 a vincere è stata Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 140 punti dopo il 2ř posto dello scorso weekend. Van Houten nelle singole prove si è classificata 2a nei 50Hs in 9"77 (48 pt.), 3a nel peso con 5,30 m (46 pt.) e 3a sui 600 in 2’12"69 (46 pt.) Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) a solo 2 punti (138 pt.) da Van Houten ha chiuso in 2a posizione con la seguente tripletta di gare: 3a nei 50Hs in 9"78 (46 pt.), 5a nel peso con 4,94 m (42 pt.) e 1a sui 600 in 2’08"87 (50 pt.). In 3a posizione si è classificata Luna Ledakowicz Paulino (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 136 pt raccolti con una 4a posizione nei 50Hs in 9"81 (44 pt.), 2a nel peso con 5,37 m (48 pt.) e 4a sui 600 in 2’12"89 (44 pt). Al maschile a vincere è stato Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 144 pt: 1o nei 50Hs in 9"40 (50 pt.), 4o nel vortex con 27,30 m (44 pt.) e 1o sui 600 in 1’54"79 (50 pt.) L’oro della scorsa tappa Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 144 anche lui si deve accontentare della 2a posizione avendo ottenuto solo un 1ř posto nelle prove contro i due di Ventrice: 2o nei 50Hs in 9"50 (48 pt.), 1o nel vortex con 31,81 m (50 pt.) e 3o sui 600 in 2’01"82 (46 pt.). Bronzo per Alexis Quey (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 132 pt raccolti con un 5o posto nei 50Hs in 10"30 (42 pt.), 2o nel vortex con 30,41 m (48 pt.) e 5o sui 600 in 2’08"91 (42 pt.).

Vittoria e tripletta di primi posti per Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) nella categoria esordienti 8 anni. L’atleta del Pont Donnas nelle tre prove ha raccolto 150 punti con una 1a posizione nei 200 in 33"82 (50 pt.), 1a nel lungo con 3,33 m (50 pt.) e 1a nel vortex con 22,84 m (50 pt.) Il podio si è completato con il 2ř posto di Gigliola Serra (2017, Atl. Cogne Aosta) con ă144 pt: 2a nei 200 in 38"94 (48 pt.), 2a nel lungo con 2,82 m (48 pt.) e 2a nel vortex con 19,09 m (48 pt.) Il 3ř posto è ădi Elodie Bieller (2016, Atl. Sandro Calvesi) con 136 pt: 4a nei 200 in 39"75 (44 pt.), 3a nel lungo con 2,80 m (46 pt.) e 3a nel vortex con 17,02 m (46 pt.). Al maschile il podio ha visto nuovamente la vittoria di Noah Mongiovetto (2016, Atl. Pont Donnas) con 136 pt totalizzati con un 3o posto nei 200 in 37"92 (46 pt.), 1o nel lungo con 3,12 m (50 pt.) e 6o nel vortex con 22,54 m (40 pt.). 2ř posto per Martino Porta (2016, Atl. Sandro Calvesi) in ă134 pt: 5o nei 200 in 38"30 (42 pt.), 4o nel lungo con 2,87 m (44 pt.) e 2o nel vortex con 29,75 m (48 pt.). A chiudere il podio è Filippo Porta (2016, Atl. Sandro Calvesi) 3ř con 130 pt: 9o nei 200 in 40"76 (34 pt.), 3o nel lungo con 2,93 m (46 pt.) e 1o nel vortex con 31,82 m (50 pt.).

Nella categoria maschile E5 la vittoria è andata a Lore Augimeri Squillaci (2018, Atl. Cogne Aosta) con 66 pt raccolti con un 19o posto nei 200 in 46"28 (14 pt.), 21o nel lungo con 2,13 m (10 pt.) e 5o nel vortex con 23,82 m (42 pt.). 2ř posto per Alexander Duc (2018, Atl. Sandro Calvesi) con 60 pt totalizzati classificandosi 18o nei 200 in 44"71 (16 pt.), 19o nel lungo con 2,20 m (14 pt.) e 11o nel vortex con 19,69 m (30 pt.) A completare il podio è stato Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta) con 42 punti: 23o nei 200 in 50"32 (6 pt.), 22o nel lungo con 2,07 m (8 pt.) e 12o nel vortex con 18,42 m (28 pt.). Al femminile 3a vittoria per Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi) con 104 pt: 13a nei 200 in 44"31 (26 pt.), 8a nel lungo con 2,49 m (36 pt.) e 5a nel vortex con 15,19 m (42 pt.). L’argento è andato a Marta Colliard (2018, Atl. Pont Donnas) con 64 pt: 17a nei 200 in 52"34 (18 pt.), 14a nel lungo con 2,10 m (24 pt.) e 15a nel vortex con 8,56 m (22 pt.). Mentre il 3ř posto è andato a Amy Martignene (2019, Atl. Sandro Calvesi) con 60 pt: 19a nei 200 in 56"68 (14 pt.), 18a nel lungo con 1,74 m (16 pt.) e 11a nel vortex con 11,48 m (30 pt.).

Classifica