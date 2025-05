Atletica: 20ª Tutta Dritta - Torino

Domenica 11 maggio si è tenuta la 20a Tutta Dritta, gara di 10km su strada che ogni anno anima la città di Torino" A partecipare e con ottimi posizionamenti diversi valdostani.

Il migliore al maschile è stato Lorenzo Brunier (G"P" Parco Alpi Apuane) che si è portato a casa la 2a posizione con il tempo di 29’46". Nella top 10 sono presenti anche René Cuneaz (G"P" Parco Alpi Apuane) è 5o in 29’55" e Diego Yon (Atl. Pont Donnas) 9o in 30’48". Il tempo di Yon è anche la miglior prestazione regionale promesse sui 10km su strada ritoccando il 31’25" ottenuto lo scorso anno sempre all Tutta Dritta di Torino" Ottimi posizionamenti anche per Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) 29o in 33’01", Davide Nicco (APD Pont-Saint-Martin) 48o 34’36", Mathieu Courthoud (G"P" Parco Alpi Apuane) 59o in 34’56", Christian Joux (Pol. Sant’orso Aosta) 61o in 35’03", Mosquet Alessandro (Atl. Cogne Aosta) 68o in 35’24", Juri Mafrica (Asd Inrun) 76o in 35’38" e Enrico Lachin (Atl. Monterosa Fogu Arnad) 83o in 35’48".

Nella classifica femminile il miglior posizionamento è quello di Rodica Sorici (I Grifoni - Rappr" Gdf) 11a in 38’03" tempo che le vale anche il bronzo nella classifica SF35. A seguire nella top 100 si sono classificate al 18o posto Stefania Canale (Pol. Sant’orso Aosta) in 39’12" (2a nella categoria SF45) 24o posto per Sabina Marquet (Atl. Cogne Aosta) in 40’12", 49o posto per Eli- sa Vitton Mea (Atl. Cogne Aosta) in 43’28" e 61o per Nicole Perret (Atl. Cogne Aosta) in 45’21".

Nella gara maschile presenti anche Rossano Pignocchino (Atl. Monterosa Fogu Arnad) 115o in 36’31", Mauro Vierin (Pol. Sant’orso Aosta) 184o in 37’56", Jeanclaude Perron (Pol. San- t’orso Aosta) 228o in 38’47", Fabrizio Chaberge (Pol. Sant’orso Aosta) 265o in 39’18", Fabio Conti (Atl. Cogne Aosta) 284o in 39’38", Massimiliano Bernardini (Pol. Sant’orso Aosta) 375o in 41’01", Stefano Casarotto (Pol. Sant’orso Aosta) 555o in 43’50", Salvatore Tropiano (Atl. Cogne Aosta) 867o in 48’32", Simone Plat (Asd Inrun) 875o in 48’35", Paolo Ranfone (Pol. Sant’orso Aosta) 1105o in 52’39" e Roberto Gens (Asd Inrun) 1175o in 54’51". Tra le donne Giovanna Merli (Atl. Cogne Aosta) 219a in 53’23", Chiara Buttaboni (Asd Inrun) 324a in 57’21", Claudia Daguin (Asd Inrun) 325a in 57’23" e Federica Gamba (Asd Inrun) 422a in 1h06’14".