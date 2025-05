Annie Vevey sul podio della Capoliveri Legend Cup

Isola d’Elba (Livorno), ieri, teatro della Capoliveri Legend Cup, tappa della Coppa del Mondo Marathon – 65 km e 2400 metri di dislivello – con Stefano Gerbaz in grande spolvero - e, in abbinata, anche gare nazionali, come la Classic – 45 km, 1600 metri di dislivello -, gara scelta da Annie Vevey, che conquista un posto sul podio nella categoria Juniores.

La prova di Coppa del Mondo va al belga Wout Alleman (Buff-Megamo Team; 2h 59’42”). Al 20° posto assoluto Stefano Gerbaz (Bike Busters; 3h 08’25”); 81° Giuseppe Lamastra (Leynicese; 3h 25’18”).

Nella Classic a imporsi è Adriano Ferreira (Team Guerrini; 2h 24’22”). Al 305° posto assoluto, seconda Junior, Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 3h 32’44”), con prima di categoria, 187°, Sofia Marie Schieder (3h 18’09”) e, terza, 464°, Eva Ponzini (GagaBike; 4h 00’06”).