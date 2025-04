Atletica: GrandPrix ragazzi e cadetti 1a prova - Donnas

Sabato 12 aprile al campo crestella di Donnas si è tenuta la prima prova del GrandPrix ragazzi e cadetti. Per la categoria ragazzi e ragazze era previsto un triathlon composto da 60m, Vortex (ragazzi)/lungo (ragazze) e 600m. Per i cadetti le gare previste sono state 80m, 300m Hs, 1000 m, alto, lungo, peso, disco e marcia. La vittoria della tappa del grand prix era la somma dei punteggi ottenuti in due gare differenti. Oltre alle categorie giovanili in campo sono scesi anche gli assoluti che hanno potuto gareggiare nei 100m, 400m, 1500m, alto, triplo e getto del peso.

Ragazzi

La classifica maschile della categoria ragazzi ha visto la vittoria di Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) con un totale di 1531 punti: 501 nei 60 m (1o in 8"73), 554 nel vortex (2o con 41,83 m) e 476 punti nei 600 m (2o in 1’50"18). Il 2o posto se lo è aggiudicato Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) con 1501 punti: 465 nei 60 m (3o in 8"86), 559 nel vortex (1o con 42,15 m) e 477 punti nei 600 m (1o in 1’50"17). Ultimo gradino del podio per Ian Ruffino (2012, APD Pont-Saint-Martin) con 1394 punti: 490 nei 60 m (2o in 8"77), 453 nel vortex (4o con 35,34 m) e 451 punti nei 600 m (3o in 1’51"22).

Al femminile la vittoria è per Ilaria Testolin (2012, Atl.Cogne Aosta) con 2264 punti totali: 729 nei 60 m (1a in 8"64), 644 nel salto in lungo (1a con 4,08 m) e 891 punti nei 600 m (1a in 1’46"18). Argento per Elsa Van Houten (2013, Atl.Pont Donnas) con 1757 punti: 522 nei 60 m (13a in 9"70), 598 nel lungo (3a con 3,89 m) e 637 nei 600 m (2a in 1’56"75) e bronzo per Cecilia Mel- chiorre (2012, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) con 1667 punti: 593 nei 60 m (6a in 9"33), 637 nel lungo (2a con 4,05 m) e 437 punti nei 600 m (11a in 2’07"81).

Cadetti

Il grand Prix cadetti è stato vinto da Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha totalizzato 1522 punti, 2o Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 1301 punti e 3o Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi) con 1183 punti. Al femminile vittoria per Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) che ha ottenuto un totale di 1478 punti, 2a Mia Zabaite (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 1402 punti e 3a Eleonora Dellio (2011, Atl.Cogne Aosta) con 1399 punti.

Sui 1000 m domenica Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 2’41"15 sfiorando il minimo A per il criterium cadetti posto a 2’41"00. 2o Christian Ropele (Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 3’00"46 e 3o Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin) in 3’05"91. Al femminile a vincere è Aurora Marello (2010, SS Vittorio Alfieri Asti) che conclude con il corno di 3’15"09, 2a Melissa Gucci (2011, SS Vittorio Alfieri Asti) in 3’18"69. Il 3o posto e 1o valdostano è di Annachiara Rolfini (2010, Atl.Pont Donnas) in 3’20"05, subito davanti alla compagna Cecilia Lazzarin (2010, Atl.Pont Donnas) 3a in 3’20"16. 3a valdostana è Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 3’29"85 tempo che la fa classificare al 5o posto.

Sui 300 hs Cadetti l’oro va a Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) che conclude in 42"79. Federico Gaggioli (2010, Atl.Cogne Aosta) è 2o in 50"18 e Arnaud Favre (2011, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) è 3o in 51"84. Al femminile la vittoria è di Mya Canalini (2011, Atl.

Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 52"58. 2a Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) che ha chiuso in 53"09. 3o posto per Matilde Trecchi (2011, ASD Circuito Running) in 53"21. La 3a miglior valdostana è stata Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi), 4a nella classifica generale in 55"31.

Sugli 80 m cadetti Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) ha vinto con il crono di 9"82, davanti ad Alessandro Bertucci (2011, Atl.Pont Donnas), 2o in 10"35 e al 3o posto di Massimilian Patracchini (2011, APD Pont-Saint-Martin) in 10"59. Al femminile a vincere è Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) imponendosi in 10"63. 2o posto per Matilde Trec- chi (2011, ASD Circuito Running) con 10"91 e 3o per Eleonora Dellio (2011, Atl.Cogne Aosta) 10"92. La 3a miglior valdostana è stata Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl.Cogne Aosta) in 11"27.

La classifica del getto del peso cadetti (4Kg) ha visto il netto successo di Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 10,34 m. 2o posto condiviso per Leo Polimeni (2011, Safatletica Piemonte) e Federico Gaggioli (2010, Cogne Aosta), entrambi con la misura di 8.43 m. 3o val- dostano e 4o nella classifica generale è Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) con 7,33

m. Nella gara di getto del peso cadette (3Kg) la vittoria va a Carlotta Almasio (2011, Safatletica Piemonte) con un lancio da 8,59 m. 2a Celeste Secchi (2010, Safatletica Piemonte) con 8,18 m e 3a Alice Pasin (2011, Safatletica Piemonte) con 8,17 m. Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi), quinta con 7,20 m, è la miglior valdostana in gara. 6 a Alessia Colosimo (Atl. Pont Donnas) con 6,97 m, 3a in regione e 7a Magali Cuneaz (Atl. Sandro Calvesi) a 6,62 m, 3a tra le valdostane.

Nella gara di salto in alto cadette ha vinto Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) superando lasticella posta a 1,53 m. Dietro di lei, pari merito per Abigail Martinet (2010,Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) e Diana Costa (2011, Atl. Cogne Aosta), entrambe con la misura di 1,40 m. Al maschile a vincere è Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) che conquista il primo posto con 1,55 m, seguito da Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) con 1,53 m. A completare il podio è Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin) con 1,43 m.

La gara di salto triplo cadetti è stata vinta da Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 11,83 m, superando il compagno di squadra Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Cal- vesi), 2o con 10,75 m. Nel salto triplo cadette tripletta per l’Atl. Cogne Aosta: vince Alicia Layla Fanheiro (2010, Atl. Cogne Aosta) con 9,82 m, seguita da Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) con 9,76 m e da Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta), 3a con 9,57 m.

Nella marcia al femminile (3000 m) vince Giulia Blanc (2010, Atl.Cogne Aosta) in 22’56"88, men- tre al maschile (5000m) la vittoria è di Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 27’48"88.

Nel lancio del disco cadetti (1.5 Kg) a vincere è Leo Polimeni (2011, Safatletica Piemonte) con 18,32 m. 2o Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 15,69 m. Al femminile (1Kg) la classifica è capeggiata da Francesca Bertoni (2010, Safatletica Piemonte) che lancia a 26,04 m, 2a Martina Giannantoni (2010, Safatletica Piemonte) con 24,21 m. 3o posto per Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) con 22.03 m, 1a valdostana.

Nella staffetta cadetti 4x100 m vince la squadra dell’APD Pont-Saint-Martin compostata da Loren-

zo Vairos, Massimilian Patracchini, Simone Bertolin, Thierry Cretier in 56"81. La classifica femminile, invece ha visto al 1o posto la squadra dell’ Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi composta da Anna Albiero, Magali Cuneaz, Mia Zabaite e Mya Canalini, prima in 53"66. 2o posto per la formazione dellAtl.Pont Donnas composta da Martina Diemoz, Annachiara Rolfini, Alessia Colosimo, Ludovica Lingeri in 58"04.

Assoluti

Sui 400 m Carlotta Giovanetto (2009, Atl.Pont Donnas) apre la stagione in 58"93. Alle sue spalle Lucrezia Meloni (2008, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 1’03"04 e Sara DAprile (2008, Po- lisportiva Sant’Orso Aosta) in 1’05"35. Al maschile è Maksym Tsurkan (2004, Star Run) a vincere inin 56"42, seguito da Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) in 56"60.

Lorenzo Vera (2006, Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) si impone nei 100 m in 10"71. 2o Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) con 11"35 e 3o Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Atl. Sandro Calvesi) in 11"67. 3o valdostano 5o nella classifica finale è Daniel Bosonin (2005, Atl.Pont Donnas) in 11"87. Al femminile è Chiara Sangineto (1999, Atl. Barbas) a vincere in 12"09 posizionandosi davanti a Matilde Abelli (2008, Atl.Cogne Aosta) 2a in 12"20. 3o posto per Emma Gidari (2008, Star Run) in 12"31. Per i valdostani la 2a è Jade Porceillon (2008, Atl.Pont Donnas), 4a nella classifica generale in 13"06 e 3a, 5a nella generale, Giada Borney (2008, Atl.Pont Donnas) in 13"16.

Nei 1500 m la classifica è capeggiata da Elena Graziano (1986, Atl.Vercelli 78) che conclude con il tempo di 5’27"67. Argento per Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl.Pont Donnas) in 5’30"77, 3a Ilaria Losa (2008, Star Run) in 5’36"69.

Nella gara di salto in alto assoluta al femminile ha vinto Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) con 1,55 m. 2a Aurora Furlan (2008, Futuratletica Piemonte) e 3a Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta), entrambe con la misura di 1,51 m. Al maschile Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) salta fino a 1,85 m e si aggiudica la gara. Argento per André Boretaz (2009, Atl. Pont Donnas) con 1,82 m e bronzo per Alessio Bellora (2007, Safatletica Piemonte) a 1,76 m.

La classifica del salto triplo assolute ha visto il trionfo di Anna Kattou (2004, CUS Torino) con la misura di 11,41 m. 2a Caterina Re (2008, Star Run) con 11,10 m e 3a Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) con 11,03 m, 1a dei valdostani. Tra gli atleti valdostani il 2o posto è di Anna Sarboraria (Atl. Sandro Calvesi), 5a nella classifica generale con 10,13 m, e 3a Eleonora Zoja (Atl. Cogne Aosta), 7a con 9,51 m. Al maschile Gustavo Alves Nunes (2008, CUS Torino) ha vinto con 13,88 m, 2o Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 12,16 m e 3o Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) con 11,95 m.

Nel getto del peso Donne (4 Kg) a vincere è Sara Verteramo (2002, CUS Torino) con 15,55 m. Il podio si completa con Dafne Sofia Reg Inverso (2007, CUS Torino), 2a con 9,43 m, e Elisa Gabutti (2005, Acquirunners), 3a con 8,78 m. Al maschile (7,260 Kg) la vittoria è di Matteo Pautasso (2001, CUS Torino) con 14,91 m.

La staffetta 4x100 assoluta è vinta dalla società Star Run in 51"15 con la formazione Elisa Bandini, Emma Gidari, Caterina Re, Anita Mozzi.

Classifica