Atletica: La Corsa di Primavera - Torino

Domenica 30 marzo Torino è stata lo sfondo della 2a "La Corsa di Primavera", gara competitiva su strada di 9,5Km. In questo contesto diverse valdostane si sono messe in luce.

Sabina Marquet (1976, Atl. Cogne Aosta) si prende la 3a donna posizione nella classifica femminile e la 26a assoluta fermando il cronometro a 40’55". Non da meno Elisa Vitton Mea (1978, Atl. Cogne Aosta) con il 7o posto nella classifica femminile (34o assoluto) con il tempo di 42’09" (2a SF45). Vitton Mea è seguita nella classifica femminile da Alessandra Vayr Piova (1976, Polisportiva Sant’orso Aosta) 8a donna 42’40" (39a assoluta) e da Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) 10a donna in 43’20" (1a SF50, 46a assoluta). Valentina Andriolo (1982, I Grifoni - Rappr. Gdf) è 84a nella classifica generale in 46’22" (3a SF40), Caterina Delfino (1966, Polisportiva Sant’orso Aosta) è 115a nella classifica assoluta con il tempo di 49’09 che le permette di prendersi la 1a posizione di categoria SF55 e Cristina Busa (1973, Polisportiva Sant’orso Aosta) 127a in 50’29" (5a SF50).

