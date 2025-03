Atletica: IX giro del lago di Viverone

Nella mattina di domenica 23 marzo si è svolto il IX giro del lago di Viverone, gara di 19,3 km. Buoni risultati per i valdostani in gara.

Vittoria per Mikael Mongiovetto (1984, Atl. Pont Donnas) che si impone nel giro in 1h09’19" davanti a Simone Canepa (1990, Atl. Santhià), 2o in 1h09’53", e Enrico Oggeri (2003, Amici del Mombarone), 3o in 1h13’21". Non da meno gli altri valdostani in gara. 4o posto per Jerome Rey (1979, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in in 1h14’25" e 1o posto nella categoria SM45, 6o posto per Erik Benedetto (1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h16’05" e 3o poto nella categoria SM45. In 19a posizione di classifica Moreno Pigliacelli (1986, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che conclude la gara con il crono di 1h24’08" e il 3o posto di categoria SM35, 22o posto per Andrea Vittonato (2004, APD Pont Saint Martin) in 1h26’58", 42a posizione per Mauro Giuppone (1966, Atl. Co- gne Aosta) in 1h31’47" e 2a di categoria SM55, 62a Katia Billia (1987, APD Pont Saint Martin) in 1h36’32", 7a donna e 1a di categoria SF35, 93a classificata Agnese Torno (1991, Atl. Sandro Calvesi) in 1h43’48" e 3a di categoria SF, 108a posizione per Laura Ricci (1981, Atl. Sandro Calvesi) che chiude in 1h45’30" prendendosi la 3a posizione tra le SF40. 119o posto per Paolo Pionzio (1966, APD Pont Saint Martin) che conclude la gara in 1h49’02", in 131a posizione Ro- berto Gens (1962, ASD Inrun) con il tempo di 1h52’05", 153o posto per Claudio Gianola (1978, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che chiude in 1h59’02", 157a posizione per Claudia Daguin (1965, ASD Inrun) che termina in 2h03’38", conquistando il 2o posto nella categoria SF60. 159o posto per Annalisa De Biasio (1987, Atl. Sandro Calvesi) che taglia il traguardo in 2h06’25" e si prende la 3a posizione di categoria SF35. A seguire, in 160a posizione, Paola Giuseppina Mila (1966, Atl. Sandro Calvesi) in 2h06’29". 166o posto per Ilaria Cochelli (1979, Atl. Sandro Calvesi) che conclude la gara in 2h16’43", stesso tempo di Piero Franciscono (1964, Atl. Sandro Calvesi), che chiude in 167a posizione. 169o e 170o posto per Patrizia Busca (1969, Atl. Sandro Calvesi) e Sara Greco (1969, Atl. Sandro Calvesi), entrambe con il crono di 2h27’19". Ombretta Boggio (1984, Atl. Sandro Calvesi) è 171a in 2h27’47".

Classifica