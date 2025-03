Atletica: Ventun km di Primavera

Presenza valdostana alla 21 km di primavera (20,9 km) corsa a Criè (TO) domenica 9 marzo. Il miglior posizionamento l’ha portato Fabio Morello (1978, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con la 55a posizione ottenuta in 1h32’04". Per le donne il miglior posizionamento l’ha ottenuto Roberta Gasparini (1968, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con il 4o posto nella classifica femminile e il 1o posto in quella di categoria SF55. Gasparini ha corso la 21km in 1h41’20" (116a assoluta). Federica Spadafora (1988, APD Pont-Saint-Martin) ha corso in 1h49’59" ottenendo la 1a posizione nella categoria SF35 e la 186a assoluta. Egidio Marquis (1943, Atl. Monterosa Fogu Arnad) ha concluso 254o (2o degli SM80) in 2h12’42".

Classifica