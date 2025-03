Il 24 e 25 maggio la terza edizione di AOSTA21K

La stagione invernale va via veloce, le giornate si allungano e le temperature si alzano. Condizioni ideali per indossare le scarpette da ginnastica e tornare a correre all’aria aperta. Il mondo del running scalpita, così come l’Atletica Sandro Calvesi che è al lavoro da mesi per preparare la terza edizione di AOSTA21K.

L’appuntamento agonistico internazionale torna domenica 25 maggio, anticipato ancora una volta da una giornata dedicata a bambini e famiglie. Un evento più ampio e per tutti, nato con l’intento di coinvolgere l’intera città di Aosta, in una serie di attività sportive.

In queste settimane molti sforzi sono però incentrati sulle due prove competitive: la 10 chilometri e la mezza maratona, sulla tradizionale distanza di 21 chilometri. Mentre prosegue il lavoro tecnico-organizzativo, parte dello staff sta effettuando un vero e proprio tour promozionale, partecipando ad alcuni prestigiosi appuntamenti sportivi. Stand e presenza a Ravenna, Milano, Verona, Genova e, per la prima volta, anche all’estero. AOSTA21K sabato 26 e domenica 27 aprile sarà infatti nella vicina Annecy, per presentare le proprie iniziative agli atleti che prenderanno parte alla Annecy Lake Marathon.

Intanto è ormai definito il programma di AOSTA21K. Nel pomeriggio di sabato 24 maggio, in attesa della presentazione dei top runners, sport e divertimento con la School&Family Game, domenica 25 pettorale addosso per i podisti impegnati nella 21K e nella 10K. Confermata anche la Buongiorno Aosta, prova non competitiva di 5 chilometri che terminerà all’interno della Cogne Acciai Speciali e che si correrà insieme alle altre gare.

Le iscrizioni alle tre prove di domenica sono aperte da tempo e proseguono online. Fino al 21 aprile - fatta eccezione per eventuali promozioni - la quota per la 21K Bcc Valdostana International Half Marathon è ancora di 34 euro, quella per la 10k Race di 20, mentre la CAS Buongiorno Aosta 5K è di 14 euro. Meglio dunque approfittarne ora, mancano ormai poco più di due mesi e mezzo alla nuova edizione.