Atletica: Abbott World Marathon Majors

Con la conquista della maratona di Tokyo, corsa sabato 1 marzo, Bruno Bertuzzo (SM65, Atl Sandro Calvesi) ha ottenuto anche la Six Star Medal, riconoscimento che si ottiene dopo il com- pletamento delle maratone Abbott World Marathon Majors. Bertuzzo aveva corso nel 2022 la maratona di New York, nel 2023 quella di Berlino e quella di Londra, nel 2024 quella di Chicago e ora anche quella di Tokyo.