A Napoli è andata in scena l’undicesima Napoli City Half Marathon questa domenica 23 febbraio. Ottimo risultato per Juri Mafrica (1988, Asd Inrun) che con il nuovo primato personale di 1h19’37" si classifica al 126o posto. In gara anche Chiara Buttaboni (1988, Asd Inrun) 3262a in 2h16’56".

Classifica